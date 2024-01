Priložnost za ljubitelje vozil znamke Tesla

Proti koncu lanskega leta je v svetovnih medijih odmeval sklep vodstva koncerna SIXT, da v prihodnje sploh ne bodo več kupovali novih vozil znamke Tesla, poleg tega se bodo skušali čimprej znebiti obstoječih avtomobilov kot sta model 3 in model Y.

Glavni razlog za takšno razmišljanje vodilnih v podjetjih kot sta Hertz in Sixt je finančna izguba, sploh v podjetju Hertz, kjer jim je odločen premik (leta 2021) v svet elektromobilnosti na koncu omenjenega leta prinesel izgubo v višini 245 milijonov ameriških dolarjev ter posledično insolvenco. Takrat so Američani pri znamki Tesla naročili 100.000 novih električnih avtomobilov, vendar je posel na koncu padel v vodo. Istočasno so se pogajali tudi o nakupu električnih avtomobilov iz koncerna General Motors ter manjšega števila novih električnih avtomobilov znamke Polestar. Po ponovnem zagonu poslovanja družbe Hertz v letu 2021 so se njihovi vodilni odločili, da se znebijo približno 20.000 njihovih električnih avtomobilov …

Na podobno tenkem ledu so se z nakupom novih vozil medijsko nadvse opevane znamke Tesla znašli tudi v podjetju Sixt, kjer so sedaj že pričeli prodajati njihove rabljene tesle, ki imajo v povprečju za seboj samo 9 mesecev življenja. To ni povsem običajen potek poslovanja podjetij, ki se ukvarjajo z izposojo vozil, ker takšna podjetja rahlo iztrošenih rabljenih vozil po navadi ne prodajajo na tržišču, temveč jih vrnejo proizvajalcem, da s tem preprečijo razcvet preprodaje rabljenih avtomobilov. Vendar v primeru znamke Tesla tega ne morejo storiti, ker pri tej znamki zavračajo 'Buyback' filozofijo ostalih proizvajalcev avtomobilov. To potrjuje tudi pogled na spletno stran Sixtcarsales.de, kjer lahko kupite kakšno solidno ohranjeno rabljeno teslo za precej manj denarja (- 30 % (povprečje)) kot ob obisku prodajnega salona z novimi vozili znamke Tesla.

Kot primer so Nemci navedli model 3 (različica 'AWD Long Range') iz modelnega leta 2023, ki ima za seboj samo 5354 prevoženih kilometrov. Za vozilo, ki je upodobljeno na priloženi fotografiji zahtevajo točno 42.440 evrov. Za enako opremljen model 3 (novo vozilo) boste v Nemčiji trenutno odšteli 58.070 (+ 27 %) evrov. Prodajajo pa tudi rabljene tesle 3 z večjim številom prevoženih kilometrov, ki so posledično cenejše (od novega vozila) za več kot 30 odstotkov. Če ste modno usmerjen človek s preveliko razpoložljivo količino denarja, ki mu je vseeno, če takšna tesla po nekaj letih lastništva ne bo vredna prav veliko, poleg tega vam je vseeno za morebitne visoke stroške popravil v slučaju nesreče, potem imate sedaj dobro priložnost za nakup vašega rabljenega sanjskega avtomobila znamke Tesla.

Se bosta podjetji kot sta Hertz in Sixt zaradi finančnega debakla z znamko Tesla odpovedala elektromobilnosti? Daleč od tega, ker so pri podjetju Sixt že naročili približno 100.000 novih električnih in hibridnih vozil kitajske znamke BYD (Build your Dreams), pleg tega so pred kratkim sklenili milijardni posel s koncernom Stellantis, ki jim bo v prihodmnjih treh letih dobavil približno 250.000 novih osebnih in lahkih gospodarskih vozil.