Prodaja novih avtomobilov v letu 2022

V lanskem letu so si kupci v Franciji omislili približno 1,5 milijona novih osebnih avtomobilov, vendar ob tem njihovega denarja niso pustili pri tujih proizvajalcih avtomobilov, ker na prvih desetih mestih lestvice najbolje prodajanih novih avtomobilov kraljuje 10 serijskih modelov francoskih in 'satelitskih' (Dacia) znamk.

Tudi francoski trgovci z novimi avtomobili so lani občutili padec (- 7,8 %) prodaje novih avtomobilov, ker so kupcem lani dostavili nekoliko manj (- 130.000) novih avtomobilov, med zmagovalci pa omenjajo predvsem dve avtomobilski skupini (Stellantis & Renault), ker imata trenutno skupni 55,5 odstotni tržni delež, ob tem je skupina Stellantis v rahli prednosti (31,3 odstotni tržni delež). Med avtomobilskimi znamkami, ki so lani procentualno pridobile največ kupcev pa omenjajo samo dve znamki (Maserati (+ 43,9 %) in Alpine (+ 32,1 %)), poslovno dobrega lanskega leta ne bodo pozabili tudi pri znamki Dacia (+ 4,5 %), pri vseh ostalih znamkah pa na leto 2022 ne bodo imeli ravno lepih spominov …

Čeprav se skupina Stellantis trenutno lahko pohvali z največjim tržnim deležem, tudi oni nimajo prav veliko razlogov za veselje, ker so kupcem lani dostavili približno 480.000 novih avtomobilov (- 14,7 %), med največjimi poraženci lanskega leta pa omenjajo cel kup avtomobilskih znamk (Jeep (- 47,1 %, Citroën (- 19,8 %), Peugeot (- 14,1 %), Fiat (- 8,5 %), DS (- 8,0 %) in Opel (- 3,6 %)). Tudi pri znamki Renault so lani domačim kupcem prodali manj novih avtomobilov (približno 236.000 primerkov) in ob tem občutili 12,1 odstotni upad prodaje. Teh težav nimajo pri znamki Dacia, ki je lani v Franciji prodala približno 131.000 novih avtomobilov (+ 4,5 %), približno 2.100 francoskih kupcev pa si je omislilo nov športni avtomobil domače znamke Alpine.

Lanske francoske prodajne številke razkrivajo tudi dejstvo, ki pravi, da francoski kupci očitno ne poznajo balkanskih mitov in legend, ker se prvi najbolje uvrščeni izdelek nemške avtomobilske industrije (volkswagen t-roc, 17.221 prodanih primerkov) nahaja šele na 22. mestu francoske lestvice najbolje prodajanih novih avtomobilov, nič bolje pa ne gre niti ostalim nemškim produktom (VW t-cross (31, 13.002), VW golf 8 (34, 12.179) mercedes-benz razreda A (38, 11.296), Mercedes GLA (42, 9.955), VW tiguan (43, 9.740), BMW serije 1 (45, 8.135) in audi A3 (46, 7.951)), še manj kupcev pa privlači volkswagen ID.3 (82. mesto v razpredelnici, 4.256 prodanih primerkov). Francozi očitno raje kupujejo fiate, sploh model 500 (12. mesto v razpredelnici, 27.527 prodanih primerkov) in izdelke znamke Hyundai (model tucson, 21. mesto v razpredelnici, 17.584 prodanih primerkov), medtem ko se prva KIA (v Sloveniji nadvse priljubljen model sportage) nahaja šele na tridesetem mestu (13.103 prodanih primerkov). Z lansko prodajo novih avtomobilov so lahko zadovoljni tudi pri znamki Toyota, ker se Francozi radi odločijo za nakup dveh njihovih modelov. Tako je toyota yaris trenutno na 12. mestu (- 3,7 %) lestvice najbolje prodajanih novih avtomobilov, in to v družbi toyote yaris cross (13. mesto), na enajstem mestu pa najdemo renault arkana (megane conquest).

Tudi Francozi se odpovedujejo nakupom 'traktorjev', ker imajo dizelsko gnani avtomobili samo še 15,6 odstotni tržni delež (podatek za leto 2021, leta 2013 so imeli 'traktorji' občutno večji (67 %) tržni delež), Priljubljenost dizelsko gnanih vozil pa še naprej pada ker so Francozom lani dostavili samo še 239.111 novih dizelsko gnanih vozil (2021: 349.479 / 2020: 504.191 / 2019: 755.579), pada pa tudi priljubljenost bencinsko gnanih vozil. Lani se je za nakup tako gnanega avtomobila odločilo 568.880 francoskih kupcev novih avtomobilov (2021: 667.503 / 2020: 774.363 / 2019: 1.281.798), narašča pa delež hibridno gnanih avtomobilov, ki znaša trenutno 30 odstotkov. Tako so Francozi lani kupili 459.212 novih hibridno gnanih avtomobilov (2021: 430.838 / 2020: 243.651 / 2019: 125.432), povečuje pa se tudi tržni delež (13,3 %) električno gnanih avtomobilov.

Francoski seznam desetih najbolje lani prodajanih novih avtomobilov

1. Peugeot 208 (80.838 primerkov, + 32.5 %)

2. Dacia sandero (64.308, - 16.5 %)

3. Renault clio (64.012, - 24.9 %)

4. Citroën C3 (58.880, - 9.9 %)

5. Peugeot 2008 (48.675, - 28.2 %)

6. Renault captur (45.577, - 13.3 %)

7. Peugeot 308 (41.706, + 93.9 %)

8. Peugeot 3008 (36.281, - 28.0 %)

9. Renault mégane (33.398, + 19.5 %)

10. Dacia duster (31.648, + 1.9 %)