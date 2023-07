Prototip z nemškim blagoslovom

Nekateri se še spominjamo časov, ko so pri britanski znamki Triumph izdelovali tudi avtomobile. To obdobje se je zaključilo leta 1984, ko je proizvodne trakove znamke Triumph zapustila zadnja 'honda s furnirjem' (model acclaim, ki ni bil nič drugega kot 4-vratna honda ballade (civic) z logotipi znamke Triumph).

Letos mineva že 100 let od trenutka, ko je s proizvodnih trakov znamke Triumph zapeljal prvi 4-kolesni triumph, istočasno so se Britanci spomnili še ene pomembne obletnice v zgodovini te avto-moto znamke, ker letos mineva že 70 let od postavitve svetovnega hitrostnega rekorda, ki ga je leta 1953 v Belgiji postavil rahlo modificiran triumph TR2 (1953-1955). Takrat je britanski voznik Ken Richardson s takšnim triumphom dosegel dobrih 200 km/h in postavil svetovni hitrostni rekord za serijske avtomobile, ki jih premikajo pogonski sklopi z manj kot dvema litroma delovne prostornine. Za nastanek triumpha TR25 concept pa je pomembna še ena obletnica, ker letos mineva že 25 let od ustanovitve oblikovalskega podjetja Makkina, ki je do sedaj oblikovalo in izdelalo že veliko prototipov za razne naročnike iz avtomobilske industrije, vendar se ob tem niso želeli izpostavljati.

Ker so Bavarci, točneje znamka BMW, z njihovo neslavno britansko avanturo (nakup in kasnejša prodaja skupine MG Rover …) dobili tudi lep kupček lastninskih pravic za uporabo nekaterih nekoč slavnih imen britanske avtomobilistične industrije, so v podjetju Makkina ob ustvaritvi triumpha TR25 potrebovali bavarski blagoslov za uporabo imena Triumph, ki so ga tudi dobili, verjetno tudi zaradi tega, ker je triumph TR25 concept zasnovan na osnovi nedavno ugasnjenega bavarskega serijskega izdelka (BMW i3S (I01)), ki je letos dobil naslednika z interno kodo G28. Tako smo dobili prvo nestandardno interpretacijo neobičajno oblikovane bavarske kombilimuzine, ki se je po zaslugi oblikovalcev iz podjetja Makkina spremenila v 'retro' dvosedežni (po odstranitvi karoserijskega dela, ki je znan kot 'tonneau cover') roadster, ki je približno 205 kilogramov lažji od BMW-ja i3S in posledično tudi bolj zmogljiv (vsaj v pogledu pospeševanja …), ki je zaključeno v 5,2 sekunde (1,7 sekunde hitreje kot pri S različici modela i3 …), manj navdušujoča pa je končna hitrost novega prototipnega triumpha, ki znaša samo 185 km/h, čeprav govorimo o avtomobilu, ki ga premika električni pogonski sklop s 135 kW (184 KM) pogonske moči.

Ker gre v primeru tega avtomobila samo za študijo, ki ne bo nikoli dočakala serijske proizvodnje, se Britanci ob njeni predstavitvi niso obremenjevali z njenim akcijskim dosegom in ostalimi tehničnimi podatki, zato jih tudi niso razkrili.