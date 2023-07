Prvi avtohtoni caterham

Letošnji Festival hitrosti v Goodwoodu bo postregel tudi z novostjo znamke Caterham, ki smo jo do sedaj povezovali predvsem z nekdanjim serijskim izdelkom (model 7) znamke Lotus, ker bodo Britanci jutri razkrili njihov nov športni avtomobil, ki naj bi prišel do kupcev proti koncu leta 2025.

Avtomobil, ki trenutno nosi oznako 'projekt V', predstavlja sad sodelovanja z italijanskim podjetjem Italdesign, kjer bodo novi model tudi izdelovali, medtem ko je za oblikovanje novega modela znamke Caterham poskrbel Anthony Jannarelly, ki je novi hišni oblikovalec vozil te znamke v lasti japonske družbe VT Holdings. Ob razvoju in oblikovanju tega striktno električno gnanega kupeja s sedežno konfiguracijo 2+1 (klasično kupe konfiguracijo 2+2 bodo ponujali za doplačilo …) so se Britanci seveda držali hišne tradicije in ustvarili relativno kompakten (dolžina: 4255 mm, širina: 1893 mm, višina: 1226 mm, medosna razdalja: 2581 mm, pnevmatike: 235/35/R19 (spredaj), 285/30/R20 (zadaj)) športni avtomobil, ki je za današnje razmere tudi lahek (neto masa vozila: 1190 kg) in posledično zelo agilen.

Za lahkotnost tega avtomobila je zaslužna predvsem intenzivna uporaba aluminija in kompozitnih materialov pri izdelavi karoserije in elementov podvozja, relativno majhen (kapaciteta: 55 kWh) pa je tudi vgrajeni sklop litij-ionskih akumulatorjev, ki naj bi temu vozilu zagotovili približno 400 kilometrov akcijskega radija, seveda ob povezavi z odlično zmogljivostjo (0-100 km/h: 4,5 sekunde, končna hitrost: 230 km/h), ki jo ob povezavi z lahkotnostjo zagotavlja vgrajeni električni motor na zadnji osi. Pogonski sklop 'projekta V' lahko uporabniku zagotovi 200 kW (268 bhp / 272 KM) pogonske moči. Vse skupaj pa ne bo ravno poceni, ker bo britanski kupec ob nakupu tega avtomobila olajšan za najmanj 80.000 britanskih funtov.