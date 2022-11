Prvi odzivi nemške stroke

V enem izmed nemških avtomobilističnih medijev, kjer so se še sposobni upreti marketinškim bedarijam (3 tonski električni SUV je ekološko vozilo …), ki jih številni neresni novinarji prikazujejo kot 'strokovne ugotovitve', so v teh dneh objavili prve, dokaj pozitivne testne vtise dejansko urbanega in relativno lahkega električnega dostavnika nemške znamke ARI.

Za nastanek tega relativno kompaktnega mestnega dostavnega vozila je zaslužen predvsem nemški poslovnež Thomas Kuwatsch iz Leipziga, ki je pred časom ustanovil podjetje ARI Motors, kjer kupcem ponujajo samo cenovno dokaj sprejemljive 4-kolesne izdelke kitajskega porekla, ker Kuwatsch (podobno kot številni razumniki …) še vedno verjame v to, da morajo sodobni, resnično ekološko usmerjeni električni avtomobili izpolnjevati predvsem štiri zahteve (relativno lahka masa in posledična okretnost, relativno kompaktne dimenzije karoserije, zadostna pogonska moč in akcijski doseg ter sprejemljiva prodajna cena).

Tako smo pred časom dobili novi lahko gospodarski izdelek nemške znamke ARI (japonska beseda za mravljo), ki nosi modelno oznako 901. Gre za trenutno največji serijski model v ponudbi, ki je namenjen predvsem mestnim komunalnim službam ter obrtnikom in dostavnim službam, ki iščejo takšna mestna električna vozila s 885 kilogrami uporabne nosilnosti. ARI 901 je v osnovi na voljo kot klasični furgon (dolžina: 443 cm, širina: 163 cm, višina: 194 cm, medosna razdalja: 280 cm, oddaljenost karoserije od vozne podlage: 23 cm) s sprejemljivo odmerjenim tovornim prostorom (dolžina: 230 cm, širina: 144 cm, višina: 130 cm, volumen: 4,3 m3, masa avtomobila z vgrajenimi akumulatorji: 1625 kg), ki lahko sprejme največ 885 kilogramov tovora. Obstajajo pa tudi tri dodatno razpoložljive tovorne nadgradnje v primerih, ko se kupci odločijo za še nekoliko bolj uporabne različice tega modela. Tako se ARI 901 lahko spremeni v vozilo z odprtim kesonom (možne dolžine kesona: 286 cm, 306 cm ali 326 cm), ki je po želji lahko tudi prekucnik, obstaja pa tudi keson boks različica s tovorno nadgradnjo, ki ponuja uporabniku 7,6 m3 prostora za prevoz tovora.

Za samodejno premikanje modela 901 so Nemci uporabili en električni motor, ki ob povezavi s samodejnim menjalnikom premika samo zadnji kolesni par. Vgrajeni motor lahko mobilizira 31 kW (40 KM) konstantne, odnosno največ 60 kW (82 KM) kratkotrajne pogonske moči, posledično nizka je tudi končna hitrost, ki znaša največ 100 km/h. Ob mestnih vožnjah bo ARI 458 na vsakih sto prevoženih kilometrov porabil približno 18 kWh električne energije, ki jo zagotavlja vgrajeni sklop litij-ionskih akumulatorjev (kapaciteta: 40 kWh). Ob bolj tekoči vožnji izven mestnih sredin se poraba električne energije zniža za približno 4 kWh (kombinirana poraba: 16 kWh/100 km). S temi številkami se strinja tudi novinarska ekipa prej omenjenega, večini bralcev večinoma neznanega nemškega medija, kjer so ob tem razkrili še nekaj dodatnih številk, priskrbljenih s strani vgrajenega potovalnega računalnika. Ker so se Nemci na testu odločili za intenzivno uporabo 'Eco' programa vožnje se je povprečna poraba električne energije spustila na 16 kWh/100 km, pri razpoložljivi 80-odstotni založenosti vgrajenega paketa akumulatorjev je potovalni računalnik predvidel približno 200 kilometrov akcijskega dosega, pri 75-odstotni založenosti akumulatorjev z električno energijo je 'elektronski svetovalec' predvidel približno 180 kilometrov akcijskega dosega. Ob tem seveda lahko pozabite na medijsko opevano športno pospeševanje takšnega električnega avtomobila.

So pa Nemci na testu opazili tudi nekaj posebnosti. Prva je povezana z zagonom avtomobila, kjer so se Nemci odpovedali modnemu zagonu vozila s pritiskom na gumb, odnosno tipko start. Namesto tega se to vozilo zažene enako (potrebna sta dva delna obrata ključa za vžig …) kot pri fosilnem sorodstvu tega vozila, ki nastaja na Kitajskem, kjer ga poznajo kot izdelek koncerna Chery. Zato je model 'Karry Youyou' prispeval tudi grafično podobo števcev, ki so sumljivo podobni števcem klasično fosilno gnanih avtomobilov, zamenjali so edino klasični števec za gorivo in ga nadomestili z indikatorjem napolnjenosti akumulatorjev. Ljudje, ki od razumno odmerjenega in razumno opremljenega lahkega gospodarskega vozila pričakujejo udobje 'predsedniške limuzine' ne bodo ravno navdušeni nad skromno opremljenostjo modela ARI, za katerega Nemci pravijo, da ima tudi povsem spodobno cestno lego ob povezavi s paketom štirih nameščenih 15-palčnih koles, hvalijo pa tudi udobje (nizka nakladalna površina na zadku …) ob natovarjanju vozila. Kot izredno optimistično pa lahko komentiramo grafiko na kazalcu hitrosti, ker se konča pri 160 km/h … Veliko bolj točne kot pri ostalih proizvajalcih podobnih vozil so tudi informacije o akcijskem dosegu s samo enim polnjenjem vgrajenih akumulatorjev. Medtem, ko nam uveljavljeni proizvajalci servirajo samo pravljice o neverjetnem dosegu njihovih električnih modelov brez prave orientacije za kupce, so v podjetju ARI Motors GmbH veliko bolj dosledni, ker so napisali, da znaša največji akcijski radij modela 901 približno 260 kilometrov, vendar samo v primeru, če se boste cel čas vožnje premikali samo s 40 km/h. Obstaja pa tudi možnost vgradnje strešnega paketa solarnih celic, ki bodo vozilu lahko zagotovile od 20 do 40 kilometrov dodatnega akcijskega dosega.

Omenili so tudi čas polnjenja akumulatorjev na domači vtičnici (220V, 16 amperske varovalke), ki znaša od 6 do 8 ur, ker lastnik ob polnjenju takšne tovorne 'mravlje' ne potrebuje domače polnilne postaje. Za odštetih 35.995 evrov (osnovna nemška prodajna cena) bo nemški kupec prejel osnovno opremljeno vozilo s samo enim parom sedežev, vgrajenim predvajalnikom glasbe ter klimatsko napravo. Za dodatnih 790 evrov bo deležen tudi vgradnje 'infotainment' sistema znamke Kenwood z zaslonom na dotik ter vzvratno kamero. Nekoliko dražja od furgona je keson boks različica. Zanjo zahtevajo 38.995 evrov, še dražji je prekucnik (40.995 evrov). Skoraj vse (razen furgona) karoserijske različice so kupcem ob doplačilu na voljo ob povezavi s tremi možnimi dolžinami nadgradenj. Interesentom pa ob nakupu tega vozila ne bo potrebno hoditi v Nemčijo, ker si ga po novem lahko ogledate tudi pri naših severnih sosedih …