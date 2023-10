Rabljena SUV vozila z največ napakami na tehničnih pregledih

Neodvisna nemška strokovna organizacija GTÜ (Gesellschaft für Technische Überwachung mbH), ki deluje predvsem v interesu nemških potrošnikov, je v teh dneh objavila rezultate njihove interne analize glede zanesljivosti delovanja rabljenih SUV avtomobilov.

Nakup rabljenega SUV vozila se lahko izkaže kot katastrofalna odločitev (podobno pa seveda velja tudi za nakup običajnega rabljenega avtomobila …), ker tudi ta modni tip vozil ni imun na napake in posledično nezanesljivost delovanja, vendar z razliko, ker je vzdrževanje SUV vozila že v osnovi dražje (dražji potrošni material (pnevmatike, zavore in ostalo …) in višja poraba pogonskega goriva …) od vzdrževanja običajnih avtomobilov. Osnova za nemško analizo so statistični podatki, ki so pridobljeni na osnovi izvedenih tehničnih pregledov. Ob tem Nemci omenjajo približno 5 milijonov pregledanih avtomobilov.

Nemci tokrat ne razkrivajo, kaj dejansko 'crkuje' pri pregledanih SUV avtomobilih, je pa zanimivo to, da so nekatera vozila bolj dovzetna za okvare v mladih letih, ko pa enkrat dosežejo višjo starost (recimo 6 ali pa 7 let) se število napak zmanjšuje. Lep primer takšnega razvoja dogodkov kaže dacia duster, ki v prvih petih letih lastništva najbolj dovzetna za napake, kasneje (v starosti od 5 let naprej) je napak precej manj. Največ napak v starosti (vozilo, ki je starejše od 9 let …) so Nemci našli pri dveh priljubljenih izdelkih znamk Hyundai (model santa fe) in KIA (model sorento), seveda po izteku njihove opevane garancije …

Točne izsledke pa najdete v priloženih tabelah, kjer število zraven vozila označuje število okvarjenih vozil na vsakih 100 pregledanih primerkov istega tipa vozila.