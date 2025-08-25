Rabljenega 'Kitajca' se boste težko znebili

Iz Nemčije prihaja odlična novica za vse, ki želijo kupiti rabljen izdelek kitajske avtomobilske industrije, ker si bodo zaradi velike izgube njihove vrednosti lahko lažje omislili nakup rabljenega avtomobila.

Takšna novica bo seveda zagrenila življenje vsem aktualnim lastnikom kitajskih avtomobilov, ker se bodo težko znebili njihovih rabljenih avtomobilov, ki so jih seveda kupili zaradi mamljive prodajne cene, ki je dostikrat nižja kot pri konkurentih iz ostalih držav. V povprečju boste v Nemčiji za prodajo vašega rabljenega jeklenega kitajskega konjička potrebovali približno 127 dni, ob tem pa seveda ne morete pričakovati bogatega finančnega izplena, ker bo večina aktualnih kitajskih 4-kolesnikov po enoletnem druženju z njihovimi lastniki izgubila približno 20 odstotkov vrednosti.

Kot primer so Nemci ob tem omenili MG4. Ne ravno stari primerki tega modela so trenutno v povprečju ocenjeni na približno 24.900 evrov, malenkostno dražji so rabljeni primerki modela znamke Ora. Trenutna povprečna vrednost njihovega 'mladodobnega' (v pogledu starosti vozila …) modela funky cat znaša 25.900 evrov, medtem ko znaša povprečna vrednost podobno starega rabljenega vozila (ne glede na segment …) na portalu AutoScout24 27.753 evrov. Več vrednosti kot pri modelih uveljavljenih avtomobilskih znamk pa ne izgubljajo samo klasično gnani kitajski modeli, temveč tudi njihovo električno gnano sorodstvo.

Poleg tega je trenutna ponudba na Kitajskem izdelanih rabljenih vozil na portalu AutoScout24 zelo skromna, ob tem govorimo o približno 6.200 avtomobilih kar predstavlja manj kot 1 odstotek vseh oglasov, in to kljub temu, da se je število oglasov z rabljenimi kitajskimi avtomobili v zadnjih nekaj letih potrojilo. Po mnenju Nemcev je kitajska ofenziva izgubila zagon … Največ 'sledilcev' ima trenutno znamka MG, to potrjuje tudi število oglasov, ker ima znamka MG trenutno v Nemčiji v tem pogledu približno 50-odstotni tržni delež. Ostali izdelki znamk kot so Polestar, DFSK ali Maxus do sedaj niso pritegnili veliko kupcev, posledično nizka je tudi ponudba njihovih rabljenih vozil. Med resnično eksotične primerke na nemškem tržišču rabljenih vozil pa lahko uvrstimo rabljena vozila znamk Xpeng, Nio in Leapmotor.

Resnično dobro gre v Nemčiji samo znamki MG, ker so v samo treh letih podeseterili njihov tržni delež na nemškem tržišču, povsem na obrobju pa životarijo trgovci z izdelki znamk kot sta Seres in Way. Kot pravo posebnost pa velja omeniti ogromen tržni delež rabljenih kitajskih električnih vozil, med vsemi rabljenimi izdelki kitajskih proizvajalcev, ki so trenutno na prodaj na portalu AutoScout24 jih je polovica gnana ob pomoči elektrike. Trenutni delež (število oglasov …) vseh nekitajskih proizvajalcev električnih vozil na portalu AutoScout24 pa znaša samo 7 odstotkov, ostalih 93 odstotkov rabljenih vozil premikajo fosilna goriva.

Razlogi za zadržanost kupcev so jasni. V prvi vrsti kupci trenutno ne vedo, kako dolgoživi so lahko aktualni izdelki kitajske avtomobilske industrije, poleg tega jih skrbi oskrba z rezervnimi deli, trenutno še vedno pomanjkljiva je tudi servisna mreža pri nekaterih kitajskih proizvajalcih avtomobilov. Posledično lahko modeli kot je MG5 v roku enega leta izgubijo 20 odstotkov nabavne vrednosti, nekoliko bolje kaže lastnikom vozil kot sta MG4 (- 13 %) in BYD Atto 3 (- 17 %). Zato znaša trenutni (junij 2025) tržni delež vseh kitajskih proizvajalcev avtomobilov v Nemčiji samo 2,7 odstotka.