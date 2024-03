Rabljenega 'električarja' se boste težko znebili

V teh dneh so pri nemškem svetovalnem podjetju Berylls Group, ki je specializirano za avtomobilski sektor, predstavili izsledke njihove zadnje analize dogajanja na nemškem tržišču rabljenih električnih avtomobilov.

Ugotovitve podjetja Berylls Group ne bodo všeč aktualnim lastnikom striktno električno gnanih avtomobilov, ker nemške ugotovitve kažejo na splošno nezainteresiranost kupcev glede nakupa rabljenih električnih avtomobilov, posledično se rabljeni električarji v Nemčiji spreminjajo v 'parkirne ure' (avtomobili, ki jih je v bistvu nemogoče prodati …), razen v primerih, ko lastniki rabljenih električnih vozil sami poskrbijo za dramatičen padec vrednosti njihovih avtomobilov.

Ob tem omenjajo tudi zanimivo anomalijo, ki so jo že pred časom (v zadnjih dveh letih …) zaznali v nemškem Zveznem uradu za motorna vozila (KBA, Kraftfahrt-Bundesamt), kjer ugotavljajo ogromno razliko med številom prvič na novo registriranih električnih avtomobilov in njihovo dejansko prisotnostjo v nemškem prometu. Po njihovih podatkih so nemški uporabniki in uporabnice lani na novo registrirali približno 524.000 novih, striktno električno gnanih avtomobilov, vendar je bilo ob zaključku lanskega leta na nemških cestah v obtoku samo še 389.000 na novo registriranih 'električarjev', podobno je bilo tudi v letu 2022 (471.000 na novo registriranih el. vozil, samo še 395.000 na novo registriranih el. vozil ob koncu leta …).

Kam je izginilo približno 211.000 na novo registriranih električarjev v obeh letih? Po nemških ugotovitvah so večino teh električnih avtomobilov kasneje izvozili na tuja tržišča, vse to pa ima dobrohoten vpliv na nemške prodajne cene rabljenih električnih avtomobilov, ker imajo kupci posledično manj izbire. Kljub temu nemški lastniki striktno električno gnanih avtomobilov trenutno nimajo prav nobenega razloga za veselje glede pričakovanj o dobri ohranitvi vrednosti njihovih 'električarjev'. Po podatkih podjetja Berylls Group je znašala povprečna vrednost v Nemčiji kupljenega novega električnega avtomobila pred tremi leti približno 36.639 evrov. Po približno 60.000 prevoženih kilometrih v treh letih znaša povprečna vrednost rabljenega električnega avtomobila samo še 15.798 evrov. Tako so nemški lastniki striktno električno gnanih avtomobilov v zadnjih treh letih izgubili povprečnih 20.840 evrov, odnosno 57 odstotkov vrednosti njihovih vozil.

Največji sovražniki striktno električno gnanih rabljenih avtomobilov pa prihajajo prav iz njihovih vrst, ker je vsak nov serijski model električnega avtomobila, ki se pojavi na tržišču, bolj efektiven pri porabi električne energije, posledično ima tudi nekoliko daljši akcijski radij, v zadnjem času pa tudi nižjo prodajno ceno. Tak razvoj dogodkov pa poskrbi za čedalje večjo zastarelost in neprivlačnost rabljenih električnih vozil, ki na tržišču posledično težko najdejo nove kupce. Najbolj pa so na udaru velike in že prav neverjetno 'zavaljene' (neto masa v območju od 2,4 do 2,8 tone …) striktno električno gnane rabljene 'SUV krave', katerih nakup (novo vozilo) si lahko privoščijo samo premožni kupci modnih 'lifestyle' vozil, ko se takšna vozila enkrat postarajo, jih ne želi kupiti noben razumen kupec rabljenih električnih avtomobilov.

Na koncu so Nemci povedali tudi to, da se s podobnimi težavami srečujejo tudi lastniki striktno električno gnanih vozil, ki živijo v Veliki Britaniji in Franciji, nekoliko bolje je kvečjemu v Španiji.