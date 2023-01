Razkritje nemške prodajne cene

V nemškem podjetju Frey Import Services GmbH, ki je generalni nemški uvoznik vozil kitajskega koncerna Great Wall Motor Co., Ltd., so v teh dneh razkrili nemško prodajno ceno modela znamke ORA, ki ga Nemci oglašujejo kot 'Dein Car-panion' (tvoj avtomobilski sopotnik).

Za odštetih 38.990 evrov (nemška prodajna cena brez subvencij) bo nemški kupec prejel striktno električno gnani model funky cat, ki je relativno kompaktni (dolžina: 4235 mm, širina: 1825 mm, višina: 1596 mm, medosna razdalja: 2650 mm) 'lifestyle' električni avtomobil, ki so ga Kitajci spoznali že leta 2020, vendar z drugačnim imenom (ora haomao). Pri oblikovanju tega avtomobila so Kitajci poiskali navdih pri nekaterih kultnih evropskih avtomobilih, to je zelo dobro vidno ob pogledu na prednji del avtomobila, ki predstavlja oblikovno mešanico porscheja 911, fiata 500 in prvotnega minija. Bolj konvencionalno (v stilu klasičnih 5-vratnih kombilimuzin) je oblikovan zadek kitajskega 'ID.3' modela, ki ga premika 126 kilovatni (171 KM) pogonski sklop (250 Nm motornega navora), ki ga kljub impresivni (za ta razred vozil …) pogonski moči ne boste mogli voziti z več kot 160 km/h.

Kupcem modela ora cat one bodo pri znamki Ora ponudili dva možna paketa vgrajenih akumulatorjev znamke CATL (kapaciteta: 48 ali 63 kWh), ki naj bi vozilu po WLTP protokolu s samo enim polnjenjem akumulatorjev zagotovila od 300 do 420 kilometrov akcijskega dosega (povprečna poraba (kWh/100 km): od 16,7 do 16,8). Na električnih polnilnicah z največ 22 kilovati polnilne moči naj bi postopek polnjenja (do 80 %) trajal samo 45 minut (v primeru šibkejšega paketa akumulatorjev), odnosno 55 minut ob polnjenju večjega paketa. Nemški novinarji so zelo zadovoljni z izgledom potniške kabine, za uporabljene materiale so zapisali, da so na premijskem nivoju. Pred voznikom se nahaja lično oblikovan in pregleden 20,5-palčni zaslon, hvalijo tudi prostor za potnike na zadnji klopi, moti jih edino relativno majhen prtljažnik. Vozilo je že serijsko opremljeno s številnimi modnimi pripomočki, ki jih morate pri drugih proizvajalcih doplačati. Ena takšnih serijskih je tudi v kabini vgrajena kamera s funkcijo prepoznave obraza. Na ta način cat one prepozna lastnika, istočasno pa tudi njegove nastavitve delovanja vozila in varnostne ter komfortne opreme.

Tipke, odnosno gumba za zagon vozila ni. Pogonski sklop se avtomatsko zažene tisti moment, ko pristanete na vozniškem sedežu in se samodejno izklopi, ko izstopite iz vozila. Nemci hvalijo tudi oblikovanje armaturne plošče in njeno neotovorjenost s stikali, ki so izvedena v obliki stikal, ki krasijo notranjost modernih minijev. Jih pa moti posledična otovorjenost s stikali na volanskem obroču. Med serijsko opremljenost pa spada tudi aktivni, radarsko podprti tempomat in pa sistem zunanjih kamer, ki pokriva (360 stopinj) okolico vozila. Med osnovno opremo spada tudi vzvratna kamera in dobra povezanost s svetovnim spletom, na spisku opreme za doplačilo pa je baje samo panoramsko strešno okno znamke Webasto. S petimi Euro NCAP zvezdicami nagrajeni model znamke ORA bo privabljal nemške kupce s petimi leti garancije (brez omejitve kilometrov), odnosno osmimi leti garancije (ali 160.000 prevoženih kilometrov) na delovanje vgrajenih akumulatorjev.