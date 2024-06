Rezultati TÜV Mobility študije so jasni

Priznana neodvisna nemška organizacija TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) je v teh dneh predstavila rezultate interne študije „TÜV Mobility Studie 2024“, ki razkrivajo vse predsodke in odpor nemške populacije glede striktno električno gnanih avtomobilov.

Študija razkriva, da se večina (dva od treh, 69 %) vprašanih Nemcev in Nemk strinja s tem, da bo na področju okoljevarstva potrebno nekaj ukreniti, če želimo našim zanamcem zapustiti planet na katerem bodo lahko živeli, ker bodo v nasprotnem primeru na njem lahko kvečjemu životarili … Posledično si 90 odstotkov izmed vseh, ki so sodelovali v tej raziskavi, želi uvedbe bolj razvejanega in potnikom bolj prijaznega javnega prometa, 88 odstotkov izmed vseh vprašanih pa zagovarja tudi izgradnjo boljše infrastrukture za kolesarje. Večina (62 %) izmed vseh vprašanih zagovarja tudi ukinitev privilegijev, ki so jih nemška podjetja deležna ob nakupu službenih osebnih avtomobilov, istočasno pa večina (61 % v obeh primerih) zagovarja tudi splošno omejitev potovalne hitrosti na nemških avtocestah (130 km/h) ter ponovno uvedbo subvencij, ki bi ljudi spodbijale k nakupu električnih avtomobilov.

Bolj razdeljeni (52 % izmed vseh vprašanih zavrača takšen pristop …) so Nemci glede uvajanja mestnih con, kjer je vstop prepovedan za vozila s fosilnimi pogonskimi motorji, podobno razdeljeni (54 % vprašanih se z uvedbo takšnih parkirišč ne strinja …) so tudi glede uvajanja zelo dragih (za lastnike avtomobilov) parkirišč v mestih, nekoliko več (56 %) je takšnih, ki v celoti zavračajo uvedbo taks za vstop na območja nemških mest. Ker se tudi Nemci in Nemke ne morejo pohvaliti z zelo dobro razvejano mrežo javnega prometa je osebni avtomobil še vedno nujna materialna dobrina za večino (68 %) nemških gospodinjstev, precej manj (43 %) je naklonjenih pešačenju, še manj (32 %) je kolesarjev in kolesark, samo 30 odstotkov izmed vseh vprašanih se vsakodnevno vozi z železnico in avtobusi. Samo 10 odstotkov izmed vseh vprašanih ob tem uporablja regionalne vlake, najmanj (3 %) pa je uporabnikov električnih skirojev.

80 odstotkov izmed vseh, ki so sodelovali v tej raziskavi, premore lasten avtomobil, 58 % izmed vseh vprašanih nima avtomobila, imajo pa bicikel, samo 20 odstotkov izmed vseh vprašanih je lastnikov električnih koles. 7 odstotkov izmed vseh vprašanih, je lastnikov skuterjev, odnosno motociklov ali mopedov, 5 odstotkov je tudi lastnikov električnih koles, samo 2 odstotka izmed vseh vprašanih je lastnikov tovornih koles. Slabo pa kaže tudi nemškim trgovcem z električnimi avtomobili, ker ni se za nakup takšnega vozila trenutno odločilo samo 18 odstotkov izmed vseh vprašanih, 22 odstotkov izmed vseh vprašanih bi se morda odločilo za nakup električnega avtomobila. Več (23 %) je takšnih, ki v to niso povsem prepričani, še več (32 %) je Nemcev in Nemk, ki odločno zavračajo možnost nakupa striktno električno gnanega vozila v bližnji prihodnosti.

54 odstotkov izmed vseh vprašanih je mnenja, da so električna vozila trenutno še vedno absolutno predraga, 51 odstotkov izmed vseh vprašanih ni zadovoljnih z akcijskim radijem električnih avtomobilov v kombinaciji (43 %) s premalo razvejanim omrežjem električnih polnilnic. 44 odstotkov izmed vseh vprašanih pa že dolgo ne verjame več v marketinške mite o neverjetno okolju prijaznih električnih avtomobilih. K temu je potrebno prišteti še 40 odstotkov vprašanih, ki ne verjamejo v marketinške mite o varnosti električnih avtomobilov, ker je iz te skupine celo 80 odstotkov takšnih, ki verjamejo v to, da bodo imeli težave z vgrajenimi električnimi akumulatorji, 68 odstotkov pa je celo prepričanih, da so električni avtomobili zaradi velike možnosti nastanka požarov ob prometnih nesrečah celo smrtno nevarne pasti. Potencialne kupce pa zelo skrbi (tako meni 62 % izmed vseh vprašanih) tudi stanje vgrajenih akumulatorjev pri rabljenih električnih avtomobilih.

Bo torej nemška mobilnost do leta 2035 res zelo električna? V to danes ne verjame skoraj nihče več, razen zmešanih politikov v Bruslju in njihovih prisklednikov iz avtomobilske industrije, ki bi z zelenim prehodom seveda lahko zaslužili veliko denarja …