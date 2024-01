Še en električar z razumno prodajno ceno

Na osvajanje sveta z njihovimi štirikolesniki se v teh časih ne pripravljajo samo Kitajci, temveč tudi Indijci, ki podobno kot Kitajci že dolgo niso več samo 'vajenci' evropskih in japonskih proizvajalcev avtomobilov, temveč se počasi spreminjajo v prave 'mojstre'.

Časi, ko so Evropejci, Japonci in Američani lahko prodajali Indijcem in Kitajcem licence za izdelovanje že popolnoma zastarelih modelov avtomobilov, so minili. Lep dokaz tega sta dacia spring in napovedani citroen e-C3, ker gre v obeh primerih za osebna avtomobila, ki sta bila prvotno razvita za potrebe kupcev na indijskem tržišču avtomobilov, sedaj pa v to igro vstopa tudi indijski koncern TATA, ki je večini ljudi znan kot lastnik dveh ikoničnih znamk (Jaguar & Land Rover) nekoč mogočne britanske avtomobilske industrije, kjer je v britanski lasti ostala samo še peščica manjših, vendar s tradicijo bogatih avtomobilskih znamk.

V teh dneh se je na indijskem tržišču pojavil novi kompaktni (dolžina, širina in višina v mm: 3857 x 1742 x 1633, medosna razdalja: 2445 mm, dimenzije pnevmatik (ob doplačilu): 185/70 R15 (195/60 R16)), striktno električno gnani SUV (športno-funkcionalno vozilo, odnosno 'športni terenec' za neresne …) znamke TATA, ki ga krasi modelna oznaka punch.ev. Ta model avtomobila bi v primeru prihoda v Evropo lahko zadal resen 'udarec' (punch) uveljavljeni evropski industriji avtomobilov, ker gre tudi v tem primeru za nov električni avtomobil z zelo razumno (približno 12.000 evrov) odmerjeno prodajno ceno, vsaj na tržiščih kot sta Severna Afrika in Indija, kjer je model punch.ev že na voljo kupcem, medtem ko evropski in ostali proizvajalci avtomobilov kupcem takšnih avtomobilov v Evropi še vedno pridno prodajajo pravljice o cenovno 'dostopnih' novih električnih avtomobilih s prodajnimi cenami v območju 25.000 evrov. Kot resnično svetlo izjemo v Evropi in tudi v Sloveniji pa velja omeniti znamko Dacia, kjer so se elektrifikacije slovenskega voznega parka očitno lotili z veliko zalogo zdrave kmečke logike in pred kratkim poskrbeli za atraktivne prodajne cene modela spring, ki je po novem lahko vaš že za odštetih 10.458 evrov (z EKO SKLAD kreditom …).

Res je, da za odšteti denar ne boste dobili za današnji čas spodobnega družinskega avtomobila, ker spring in podobno odmerjeni avtomobili niti ne želijo biti družinski avtomobili, temveč avtomobili po vzoru nekoč cenjene balkanske modrosti: "Mala kola, mali troškovi, velika kola, veliki troškovi", ki so zelo primerni za samske in pare brez potomcev ali pa kot drugi, včasih celo tretji avtomobil v družini za uspešno in cenovno sprejemljivo premagovanje vsakodnevnih transportnih potreb. Iz tega testa je narejen tudi novi 4-kolesni izdelek znamke TATA, ki je sodeč po priloženem video posnetku povsem spodobno opremljen in tudi povsem spodobno oblikovan, čeprav ob tem nima prav nobene identitete (podobno kot večina današnjih 'električarjev' …), če na fotografiji prelepite, odnosno zakrijete logotip proizvajalca. Kupcem v Indiji so na voljo tri možne različice modela punch.ev, kjer za raznolikost poskrbijo trije različni paketi opreme in razlika v kapaciteti vgrajenih paketov akumulatorjev. V tem primeru sta kupcem na voljo tudi dva paketa različno odmerjene moči. V primeru, ko se kupec odloči za vgradnjo manjšega in posledično tudi lažjega paketa akumulatorjev, znaša njihova kapaciteta 25 kWh, manjša pa je tudi razpoložljiva pogonska moč, ki znaša v tem primeru 60 kW (82 KM), ob povezavi s 114 Nm motornega navora.

Indijci ob predstavitvi niso razkrili podatkov o dejanski neto masi modela punch.ev, vendar podatki o pospeševanju (0-100 km/h: 13,5 sekunde) razkrivajo, da gre po vsej verjetnosti (primerjava s podobno težkim in močnim povprečnim nekdanjim (pred približno 20. leti …) predstavnikom evropskih vozil iz segmenta B) za vozilo z maso v območju ene tone. Bolj poskočna bo verzija z bolj bogato odmerjenim paketom akumulatorjev (35 kWh), ker bo imel uporabnik v tem primeru na voljo 90 'konj' (66 kW) ter 190 Nm motornega navora, primerno krajši (0-100 km/h: 9,5 sekunde) bodo časi pospeševanj. Nikjer pa ne boste našli podatka o končni hitrosti (rak rana sodobnih električarjev …), ker se je ta cenjena vrlina klasičnih avtomobilov v 'svetu električarjev' izkazala za zelo pogubno ob povezavi z okleščenjem avtonomije z enim samim polnjenjem vgrajenih akumulatorjev. Vse možne različice tega modela so opremljene s samodejnim menjalnikom, enako velja tudi za zavore (spredaj / zadaj: zavorni diski / zavorni bobni). Razlika se pojavi tudi v pogledu izbire domačih polnilnih postaj. Brez doplačila bo kupec deležen samo dobave osnovne polnilnice s polnilno močjo 3,2 kW, ob doplačilu bo prejel 'turbo' (hitro) polnilnico s 7,2 kilovatno močjo polnjenja. Indijci so ob predstavitvi 'pozabili' tudi na bolj točne informacije glede akcijskega dometa obeh različic modela punch.ev, v video posnetku omenjajo 421 kilometrov akcijskega dosega, vendar brez omembe veljavne norme, istočasno ni na voljo nobenih informacij, ki bi napovedale prihod tega vozila v Evropo.