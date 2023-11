Serijski poltovornjak za razumne

Ena izmed glavnih značilnosti nedavno izvedenega avtomobilskega salona JAPAN MOBILITY SHOW 2023 v Tokiu je bila izražena v pomanjkanju raznih prototipov novih modnih 'šišmišev' (oblikovni križanec) in SUV-čkov, ker so se Japonci doma očitno že prenajedli takšnih karoserijskih zasnov …

Ja, Evropejci in pregovorno potratni Američani bi se od skromnih in razumnih Japoncev lahko naučili marsikaj, vendar se v pogledu avtomobilov raje prepuščamo z razumom popolnoma skreganim modnim smernicam (večje in težje je boljše …), ki jih v zadnjih desetletjih več kot očitno ustvarjajo v ZDA, posledično smo v Evropi deležni prihoda čedalje večjih in tudi čedalje težjih avtomobilov (lep primer tega so številne 2,5 tonske 'SUV krave' in podobno dimenzionirani poltovornjaki z dvojno kabino …), s tem pa se seveda pridno oddaljujemo od dejanskega 'zelenega prehoda', ki simbolizira tudi manjšo potratnost z vsemi razpoložljivimi viri na našem planetu, vendar to ne zanima nikogar (vsi bi se radi vrnili nazaj k naravi, vendar tja nihče ne želi oditi peš …).

Enega izmed najbolj razumnih letošnjih prototipov avtomobilov so obiskovalci letošnjega salona v Tokiu lahko občudovali na razstavnem prostoru znamke Toyota, kjer so obiskovalcem predstavili prototip z oznako IMV 0 (Innovative International Multi-purpose Vehicle 0 (Zero)), ki ga bodo v serijski različici izdelovali samo na Tajskem in kasneje tudi izvažali v približno 180 držav na tem planetu. Evrope in ZDA pa ta novi serijski poltovornjak (dolžina: 5300 mm, širina: 1785 mm, višina: 1740 mm, medosna razdalja: 3085 mm) ne bo nikoli videl, ker ni namenjen razvajenim kupcem 'lifestyle' vozil, temveč delovnim ljudem, ki takšen prav nič 'fancy' poltovornjak dejansko potrebujejo pri njihovih vsakodnevnih opravkih. Temu primerna je tudi njegova zasnova, ker so se Japonci tudi pri razvoju tega serijskega modela zatekli k konvencionalni 'ladder frame' zasnovi, ker je to dokazano najboljša zasnova za poštena terenska vozila in tovornjake. Po do sedaj znanih informacijah je prototip z oznako IMV 0 zasnovan na enaki hiluxovi platformi kot aktualni SUV fortuner ter model innova, vendar v primeru modela IMV 0 govorimo o izrazito špartansko opremljenem vozilu, ta miselnost pa se odraža tudi pri njegovi prodajni ceni.

Za odštetih 10.000 ameriških dolarjev (približno) bo kupec izven Evrope in ZDA prejel 2-sedežnega robustnega 'delovnega konja' z uporabno nosilnostjo v območju 1 tone (neto masa vozila: 1555 kg), kjer ne bo vgrajene klimatske naprave, niti modnih zaslonov na dotik, ne bo pa niti vgrajenega grelca potniške kabine, ker je model IMV 0 namenjen kupcem, ki živijo na toplejših območjih našega planeta. Za nizko prodajno ceno tega poltovornjaka pa bo zaslužna tudi odsotnost vgrajenih 'Playstation' pomagal (sistema kot sta ABS in ESP …) ter odsotnost zračnih blazin, zato ta model sigurno ne bo prepričal ljudi, ki so v avtomobilih obsedeni z njihovo varnostjo. Namesto tega bodo kupci v kabini našli samo glavni kombinirani merilnik in nekaj opozorilnih lučk. Serijsko različico tega poltovornjaka bo premikal klasični Toyotin bencinski VVTi štirivaljnik z dvema litroma delovne prostornine in razpoložljivimi 100,76 kW (137 KM) pogonske moči, ki bo serijsko povezan s 5-stopenjskim ročnim menjalnikom, ob doplačilu bo kupec lahko prejel tudi vgrajeni dizelski pogonski sklop in pa 4x4 pogon. Tudi v tem primeru so Japonci poskrbeli še za povečan odmerek praktičnosti, ker je IMV 0 zaradi velikega števila možnih nadgradenj lahko pravi kameleon.