Šestkrat dobro in dvakrat zadovoljujoče

Nemci so se na tokratnem testu posvetili osmim predstavnikom polno-vzmetenih gorskih koles, ki v zadnjem času postajajo zelo popularna. Šest izmed tokrat testiranih 'Fullyjev' je prejelo oceno dobro, dva sta jo odnesla z oceno zadovoljujoče.

V Nemčiji so leta 2021 prodali približno 2 milijona novih električnih koles, ob tem so polno-vzmetena gorska kolesa v prodajalne pritegnila tretjino vseh kupcev takšnih prevoznih sredstev, ki so ob nakupu električnih koles dostikrat pred dilemo glede tega kateri izdelek je dejansko dober, sploh če ob tem nimajo predhodnih izkušenj z izdelki določenih znamk. Na tem testu, kjer je sodelovalo osem različnih 'Fullyjev' s prodajnimi cenami v območju od 4500 do 5000 evrov, je zmagal izdelek znamke Cube (tip Stereo Hybrid 140 HPC SL 750, nemška prodajna cena: 4899 evrov), ker ponuja uporabniku odlične 'Allround' lastnosti, sploh pa so bili Nemci ob testiranju tega bicikla zadovoljni z njegovimi zavorami, udobjem in voznimi lastnostmi. Poleg tega boste s takšnim električnim kolesom lahko prevozili približno 110 kilometrov, vse do nadmorske višine 2179 metrov.

Kot klasičnega poraženca tega testa pa omenjajo izdelek znamke Scott (tip Strike eRIDE 940, nemška prodajna cena: 4699 evrov). Zamerijo mu predvsem oteženo nastavljanje višine sedeža ter premajhno kapaciteto vgrajenega akumulatorja (500 Wh), ker imajo ostali tokrat testirani kandidati občutno zmogljivejše akumulatorje (0d 621 do 750 Wh), posledično se izdelek znamke Scott lahko pohvali s samo 70 kilometrsko avtonomijo, poleg tega z njim ne boste priplezali zelo visoko (samo do nadmorske višine 1371 metrov …). Na koncu so omenili še omejeno skupno maso tega kolesa, ki ne sme presegati 128 kilogramov. Zelo veliko pozornosti so Nemci tokrat namenili delovanju zavor in ob tem okrcali izdelke znamk Bulls, Scott, KTM in Haibike, ker pri teh biciklih ni mogoče uporabiti zavor s samo enim prstom.

Omenili so tudi izdelke znamk Giant, Radon in Canyon, ker imajo tudi ta polno-vzmetena električna gorska kolesa nekoliko omejen akcijski radij v območju od 80 do 90 kilometrov. Bolje ocenjeni izdelki znamk Bulls, Cube in KTM vas bodo prepeljali do približno 110 kilometrov, preden bodo njihovi akumulatorji povsem prazni. Izdelek znamke Scott blesti predvsem zaradi hitrejše napolnitve akumulatorja, ker bo ta postopek zaključen v približno 3,5 ure. Izdelka znamk Radon in Canyon bosta za dokončanje enakega postopka potrebovala približno 9 ur. Omenili so tudi pomembnost dobrega vzmetenja, ki ga lahko zagotovi ustrezna konfiguracija prednjih vilic in nastavljivega zadnjega vzmetenja, ki pa ga pri večini tokrat testiranih koles ni enostavno nastaviti, v tem pogledu blesti samo izdelek znamke Giant.

Nemci kupcem svetujejo, da naj ob nakupu primernega polno-vzmetenega gorskega kolesa pozabijo na modne muhe v stilu nosilnega okvirja iz ogljikovih vlaken (karbon), ker s tem ne bodo pridobili prav veliko (malenkostni prihranek pri težji in večja občutljivost ob morebitnih poškodbah okvirja …), bo pa takšno gorsko kolo na račun tega lahko precej dražje. Enako pa velja tudi za zobnike pri prenosu moči do zadnje osi, ker so kovinski boljši od aluminijastih, predvsem zaradi manjše obrabe. Nemci so ugotovili tudi to, da so takšna kolesa tudi zadosti udobna za vsakdanjo vožnjo po urbanih središčih, vendar so ob tem izpostavili večjo obremenjenost ročnih zapestij, poleg tega morajo biti takšna kolesa ob tem opremljena tudi s svetili in zvoncem.