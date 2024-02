Širitev modelne ponudbe

V petek se je v Londonu predstavil novi serijski model znamke INEOS, ki smo jo do sedaj povezovali predvsem z očitno povsem legalno kopijo legendarnega terensko orientiranega izdelka znamke Land Rover v obliki modela grenadier.

Tudi novi serijski model znamke INEOS z modelno oznako fusilier se ne more pohvaliti z izvirno obliko, ker na morebitne opazovalce deluje kot britanska verzija Mercedes-Benzove serije G, čeprav gre v primeru novega izdelka znamke INEOS za pošteno terensko vozilo, ki je zasnovano na nekoliko krajši tehnološki platformi hišnega modela grenadier. Po navedbi proizvajalca, ki je trenutno še zelo skrivnosten glede tehničnih podatkov in zmogljivosti novega modela, bo model fusilier na voljo v striktno električno gnani različici s približno 400 kilometri akcijskega dosega ter podobni električni verziji z dodanim, po vsej verjetno bencinsko gnanim podaljševalcem dosega.

Vemo tudi to, da je novi fusilier, ki so ga v celoti razvili v naši soseščini (koncern Magna) nekoliko krajši in nižji od modela grenadier, ob tem omenjajo tudi kombinacijo jekla (vozna šasija) in aluminija (karoserija) pri njegovi izdelavi, ki bo potekala v Gradcu. Več informacij o tem novem modelu znamke INEOS bo znanih šele v letošnji jeseni.