Sklenitev milijardnega posla

Pred kratkim nas je presenetila vest glede izgona modelov vozil znamke Tesla v podjetju SIXT, ki je eno izmed največjih podjetij na poslovnih področjih najema vozil, souporabe avtomobilov, prevoza in naročnine. Sedaj so v podjetju SIXT sklenili nov dogovor, ki bo v blagajne skupine Stellantis prispeval več milijard evrov.

Proti koncu lanskega leta je v svetovnih medijih odmeval sklep vodstva koncerna SIXT, da v prihodnje sploh ne bodo več kupovali novih vozil znamke Tesla, poleg tega se bodo skušali čimprej znebiti obstoječih avtomobilov kot sta model 3 in model Y. Razlogov za takšno ravnanje Nemcev je več. Kot prvega omenjajo lansko in v teh dneh ponovno izvedeno pocenitev novih 4-kolesnih izdelkov znamke Tesla, posledično rabljena vozila te znamke niso več vredna prav veliko. Za izgon modelov znamke Tesla iz njihove ponudbe je poskrbela tudi lani objavljena statistika pokvarljivosti električnih avtomobilov nemške organizacije TÜV, kjer so izdelki znamke Tesla 'blesteli' samo v negativnem smislu, če pa k temu prištejete še astronomske cene popravil poškodovanih vozil znamke Tesla in pa nezanimanje strank za najem striktno električno gnanih avtomobilov, potem vas ravnanje razumnih Nemcev sploh ne sme presenetiti.

S sklenitvijo tega 'mega' posla, ki predvideva, da bo koncern Stellantis podjetju SIXT v naslednjih treh letih dobavil približno 250.000 novih avtomobilov, bodo v podjetju SIXT, kjer imajo trenutno za stranke pripravljenih tudi več vozil treh nemških dobro meščanskih znamk (Audi, BMW in Mercedes-Benz), občutno razširili ponudbo vozil za stranke. Po do sedaj znanih informacijah bo koncern Stellantis dobavil vozila iz vseh možnih segmentov, od najmanjših mestnih avtomobilov do velikih SUV vozil, po pogodbi pa je predvidena tudi dobava večjega števila lahkih gospodarskih vozil v različnih konfiguracijah. Zelo raznolika pa bo tudi ponudba možnih pogonskih konceptov. Dobavljena vozila bodo na voljo predvsem strankam v Evropi in Severni Ameriki. Trenutno ima skupina SIXT v svoji floti približno 190.000 vozil, vsako vozilo se ob tem zamenja po približno enem letu kariere v SIXTU. V primeru Stellantisovih osebnih vozil bo ta doba po pričakovanjih nekoliko krajša (7 do 8 mesecev), razen v primeru lahkih dostavnih vozil s pričakovano kariero v obdobju 18. mesecev.

Skupina Stellantis (Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, RAM, Vauxhall in Maserati) je v lanskem letu dosegla 5,9 odstotni dvig prodaje v Evropi, posledično ima v Evropi trenutno 18,4 odstotni tržni delež, pred njim se po številu prodanih vozil nahaja samo skupina Volkswagen. K temu pa je potrebno prišteti še Stellantisov, že več kot 30-odstotni evropski tržni delež na področju lahkih gospodarskih vozil, v Nemčiji je skupina Stellantis z znamkami Citroën, Fiat, Peugeot, Opel in RAM trenutno celo na prvem mestu po številu lani prodanih lahkih gospodarskih vozil.