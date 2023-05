Slabi obeti za evropsko avtomobilsko industrijo

V Evropi so nam bruseljski politiki zapovedali masovni prehod na elektromobilnost, čeprav so ob tem očitno spregledali dejstvo, ki pravi, da bo 'zeleni prehod' po vsej verjetnosti pokopal evropsko avtomobilsko industrijo, edini zmagovalci pa bodo na koncu Kitajci.

Takšne so ugotovitve analitikov nemške družbe Allianz Trade, ki so v teh dneh predstavili izsledke njihove analize nedavnega dogajanja na svetovnih tržiščih, ki v spomin prikliče dogajanje v zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so japonski proizvajalci motociklov preplavili Evropo z bolj zanesljivimi in cenejšimi izdelki in posledično povzročili izginotje številnih evropskih znamk motociklov. Sedaj se dogaja nekaj podobnega, ker so se Kitajci že prelevili iz učencev v učitelje, vsaj na področju razvoja in izdelave striktno električno gnanih avtomobilov. V tem pogledu jih evropska industrija avtomobilov, ki je imela vedno primat glede razvoja fosilno gnanih pogonskih sklopov, ne bo sposobna posnemati, niti ne bo sposobna proizvesti avtomobilov, ki bi se glede prodajnih cen lahko kosali z izdelki kitajske avtomobilske industrije. Scenarij za pokop evropske avtomobilske industrije je torej začrtan …

Med trenutnimi zmagovalci pa omenjajo predvsem nekaj iznajdljivih ljudi v Evropi, ki trenutno uvažajo poceni kitajske 4-kolesne izdelke in jih ob pomoči domače 'šraufenciger industrije' po zaslugi legaliziranega statusa proizvajalca vozil (namesto trgovca …) hitro spremenijo v 'avtohtoni' izdelek evropske avtomobilske industrije, ki ga kupcu lahko 'uvalijo' za precej več denarja. Poleg tega se je treba zavedati tudi tega, da Kitajska ni več 'El Dorado' za evropske avtomobilske znamke, ki zaradi prehoda na elektromobilnost pridno izgubljajo tržne deleže, ker so Kitajci očitno že ugotovili, da se v Evropi razvit električni avtomobil ne more več kosati z izdelki njihove avtomobilske industrije. To mnenje podpira tudi podatek družbe Allianz Trade, ki pravi, da kitajski proizvajalci električnih avtomobilov trenutno popolnoma obvladujejo kitajsko avtomobilsko tržišče električnih avtomobilov, ker imajo na njem trenutno 80-odstotni tržni delež. Nemci ob tem napovedujejo tudi dva možna scenarija, nobeden od njiju ne bo ugoden za evropsko avtomobilsko industrijo.

Prvi nemški scenarij predvideva, da bo leta 2030 na Kitajskem 75-odstotkov (trenutno je 50-odstotni tržni delež …) vseh prodanih novih avtomobilov prišlo iz obratov domačih proizvajalcev avtomobilov, zaradi tega bo evropska avtomobilska industrija zaradi slabših prodajnih rezultatov (- 39%) na Kitajskem letno lahko izgubila približno 7 milijard evrov, ker bodo leta 2030 namesto lanskih 4,4 milijona na Kitajskem izdelanih avtomobilov izdelali samo še približno 2,7 milijona novih avtomobilov. Še hujši scenarij pa predvideva, da bodo imeli kitajski proizvajalci avtomobilov do leta 2030 v Evropi najmanj 10-odstotni tržni delež (približno 1,5 milijona uvoženih kitajskih avtomobilov), posledično naj bi evropski proizvajalci avtomobilov v približno sedmih letih izgubili več kot 24 milijard evrov prihodkov. Med najbolj prizadetimi državami v Evropi pa omenjajo predvsem Nemčijo, Slovaško in Češko, ker bo kitajska ekspanzija zagotovila znižanje bruto domačega proizvoda. V primeru Nemčije govorimo o - 0,36 % BDP, še nekoliko bolj bosta na udaru Slovaška (- 0,41 % BDP) in Češka (- 0,41 % BDP). Pa tudi v Sloveniji imamo veliko podjetij, ki so dobavitelji nemške avtomobilske industrije …

Točne izsledke študije najdete v priponki.