Slabo vreme ni zaveznik električnih avtomobilov

V teh dneh so novinarji francoskega spletnega portala Automobile Propre odkrili novo slabost striktno električno gnanih avtomobilov, ker se je na njihovih testih različnih 'električarjev' izkazalo, da vam bo vožnja v neugodnih vremenskih razmerah, ki so pospremljene z večjo količino dežja, dodatno oklestila akcijski radij.

Medtem ko bo slabo vreme ob kombinaciji z večjo količino padavin v obliki dežja pri večini voznikov konvencionalno (fosilno) gnanih avtomobilov povzročilo predvsem slabo voljo, imajo vozniki električnih avtomobilov v takšnih vremenskih pogojih razlog za še dodatno skrb, ker so francoski kolegi ob nedavno izvedenih testih različnih električnih avtomobilov ugotovili, da lahko solidno odmerjena količina dežja med vožnjo avtomobila poskrbi za občuten (- 20 % (povprečno)) padec avtonomije. S to ugotovitvijo smo dobili novo potrditev dejstva, ki pravi, da se električni avtomobili lahko dobro obnesejo samo v idealnih, lahko bi rekli 'pravljičnih' voznih razmerah, ko jim ni prevroče ali premrzlo, poleg tega vemo tudi to, da jim najbolj diši vožnja po ravnicah …

Sedaj so nam francoski kolegi razkrili še eno slabost te pogonske filozofije, ki se dejansko obnese samo ob vožnjah na krajših razdaljah, odnosno v urbanem okolju. Francozi pravijo, da bo vožnja po mokri vozni podlagi povzročila večje trenje, ker morajo pnevmatike ob tem iztisniti vodo, ob dežju pa se poslabša tudi aerodinamika vozila, tudi na račun bolj hladnega zraka, ki ima posledično večjo gostoto, ter neogretih pnevmatik. Na vseh izvedenih testih v slabem vremenu so se Francozi vozili s povprečno hitrostjo 110 km/h (priporočena potovalna hitrost za striktno električno gnana vozila je 90 km/h …). Pri vseh testiranih električnih vozilih je ob tem prišlo do drastičnega upada akcijskega radija v območju od 17,3 do 21,9 odstotkov, povedano drugače se je povprečna poraba električne energije pri vseh testiranih električnih vozilih povzdignila za 4 kilovatne ure (na 100 prevoženih kilometrov …). Če ob tem upoštevate še porabljeno električno energijo, ki je potrebna za delovanje brisalcev in delovanja prezračevanja (posledica zarositve …) potniške kabine, potem vas ugotovitve francoskih kolegov sploh ne smejo presenetiti.

Kaj to pomeni v praksi? Francozi pravijo, da boste zaradi slabega vremena ob vožnji električnega avtomobila lahko izgubili povprečnih 60 kilometrov akcijskega dosega …