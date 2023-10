Slovaški izlet v preteklost

V juliju leta 2021 so pri slovaški avtomobilski znamki Patak Motors prvič predstavili izrazito 'retro' oblikovan avtomobilček iz kategorije L7e, ki je v letošnjem avgustu prejel tudi EU homologacijo, posledično so se v letošnjem septembru lahko lotili priprav na začetek serijske proizvodnje, ki bo stekla v avgustu leta 2024.

Njihov mali 2-sedežni rodster (dolžina: 3360 mm, širina: 1360 mm, višina: 1395 mm), ki bi ga na Japonskem z lahkoto uvrstili med njihove 'Kei-car' avtomobile, je oblikovan v stilu majhnih evropskih športnih avtomobilov iz poznih dvajsetih let prejšnjega stoletja, izbiro primernega pogona pa prepuščajo kupcem, ker bo ta simpatični in izredno lahki (masa vozila: 450 kg) mestni avtomobilček na voljo v treh, različno motoriziranih različicah. Ljubiteljem klasičnih avtomobilov namenjajo bencinsko gnano različico, ki jo premika enovaljni 4-taktni vodno hlajeni motorček s 4. ventili in pritaknjenim samodejnim menjalnikom. Slovaki ob tem ne razkrivajo delovne prostornine vgrajenega predstavnika fosilno gnanih motorjev, vemo samo to, da lahko ta motorček mobilizira 15 kW (30 KM) pogonske moči, enako pogonsko moč pa mu zagotavljata tudi obe električno gnani različici, kjer je različna samo velikost vgrajenega sklopa akumulatorjev.

Čeprav je bencinsko gnana različica najmanj zmogljiva (0-50 km/h: 9 sekund, največja hitrost 125 km/h), se lahko pohvali z največjim akcijskim dosegom (velikost rezervoarja za gorivo: 35 litrov), ki znaša dobrih 500 kilometrov, ker znaša povprečna poraba goriva približno 5,6 litra na vsakih sto prevoženih kilometrov. Nekoliko bolj zmogljivi (0-50 km/h: 7 sekund, največja hitrost: 130 km/h) sta obe električno gnani verziji, ki pa se ne moreta pohvaliti z velikim akcijskim radijem. V primeru, ko je v vozilo vgrajen manjši sklop akumulatorjev s kapaciteto 10 kWh, bo polnjenje akumulatorjev potrebno že po 100 prevoženih kilometrih. Nekoliko dražja različica z večjim sklopom akumulatorjev (kapaciteta: 20 kWh) vam bo lahko zagotovila približno 250 kilometrov akcijskega radija. Sta pa obe električno gnani različici tudi občutno dražji od bencinsko gnanega rodsterja, ki bo na voljo za najmanj 16.900 evrov. Prodajna cena za najcenejšo električno različico bo najmanj 22.900 evrov, v primeru večjega paketa vgrajenih akumulatorjev bo kupec za takšno vozilo odštel najmanj 25.400 evrov.

Čeprav rodster na prvi pogled deluje kot izredno špartansko opremljeno vozilo, je osnovna opremljenost povsem solidna, za še več odštetega denarja pa ponujajo še več vgrajene opreme …