Sredozemski 'električar'

Na modni elektro vlak so pred časom skočili tudi na Cipru, točneje, na njegovem severnem delu, ki je že od leta 1974 'Sredozemsko Kosovo' (te države razen Turčije ne priznava nobena druga država …), ker so v teh dneh napovedali zagon serijske proizvodnje domačega električnega avtomobila.

Sodeč po takšnih novicah, izdelava električnega avtomobila ni ravno neka 'vesoljska znanost', zato vas ne sme začuditi, če bi se kdaj na naših cestah slučajno pojavili domači električni avtomobili iz Velenja. Leta 2016 ustanovljena avtomobilska znamka GÜNSEL se je s tem, za današnje čase, ki jih obvladuje karoserijsko 5-vratno enoumje, nenavadnim 3-vratnim avtomobilom prvič predstavila že leta 2020, sedaj, po trinajstih izdelanih prototipih in približno 10.000 izvedenih testnih vožnjah, se pri znamki GÜNSEL pripravljajo na zagon serijske proizvodnje, čeprav zaenkrat niso razkrili prodajnih cen in načrtov glede morebitnega izvoza električno gnane kombilimuzine v velikosti evropskih predstavnikov današnjega C segmenta ('golfov razred').

Zaradi 'šlampaste' priprave gradiva za novinarje je skoraj nemogoče ugotoviti točne karoserijske mere tega avtomobila, ker so objavljene informacije v PDF formatu 'mikroskopske', posledično ob povečavi datoteke dobite zmazek namesto številk. Zato lahko samo domnevamo, da gre za 3-vratni avtomobil z dolžino v območju od 4,2 do 4,3 metra. Bolj točni so glede ostalih podatkov. Tako vemo, da se B9 lahko pohvali s 'športno maso' (neto masa: 1420 kg, največja dovoljena skupna masa: 1850 kg) in nominalnimi 65 kW (87 KM) pogonske moči pri 1308 vrtljajih v minuti, ki lahko ob odločnem pospeševanju (13.000 vrt./min.) poskoči na kratkotrajnih 140 kW (188 KM). In ravno ta kratkotrajna moč mu lahko zagotovi zelo solidno pospeševanje (0-60 km/h: 5 sekund, 0-100 km/h: 7,7 sekund), bo pa B9, podobno kot 'sovrstniki' (električni avtomobili) 'revček' (v pogledu končne hitrosti …) na avtocestah, ker lahko z njim drvite največ 150 km/h …

Za zadostno količino shranjene električne energije pa poskrbijo vgrajeni litij-ionski akumulatorji s kapaciteto v območju 53 kWh, odnosno 85 kWh ob doplačilu. Proizvajalec kupcem zagotavlja, da bo polnjenje vgrajenih akumulatorjev (do 80 %) na kakšni izmed hitrih polnilnic (dober recept za skrajševanje življenjske dobe vgrajenih akumulatorjev …) končano že v pol ure, obljubljajo pa tudi najmanj 350 (500 km - 85 kWh) kilometrov akcijskega dosega s samo enim polnjenjem akumulatorjev, seveda v idealnih testnih pogojih, ki izključujejo realnost. Tudi pri tem avtomobilu se lepo vidi, kako pomemben je vpliv aerodinamike na doseg vozila (intervju s pred kratkim odstavljenim prvim možem (Vincent Cobée) znamke Citroën so v britanski reviji Auto Express naslovili takole: «The world of SUVs is done» …), ker vama slaba aerodinamika lahko poslabša doseg v območju od 50 do 80 kilometrov, zato bodo SUV vozila v bodočnosti izginila iz tekočih trakov (bi bil že čas, da se vrnemo v normalnost …). Posledično B9 ni postavljen na kakšne 'mačo' pnevmatike, čeprav so velike (175/60 R19 86Q), ozkosti pnevmatik primerno je odrejena tudi širina platišč (5,5 J), medtem ko vam razumno odmerjena bočna višina (presek) garantira bolj udobno vožnjo, ker so pnevmatike (aka 'zračno vzmetenje' …) v bistvu najboljši in najbolj efektivni 'amortizerji'.

V bližnji bodočnosti naj bi dobili še večjega 5-vratnega brata modela B9 z oznako J9, ki bo bolj modno orientiran, ker bo izveden v stilu aktualnih 5-vratnih SUV 'šišmišev' (oblikovni križanec).