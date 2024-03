Stellantisova 'šraufenciger industrija'

Na začetku letošnjega marca smo izvedeli, da naj bi skupina Stellantis v bližnji bodočnosti zagnala evropsko proizvodnjo kitajskih električnih avtomobilov znamke Leap. Po navedbah predstavnikov agencije Reuters pa v tem primeru sploh ne gre za proizvodnjo avtomobilov, temveč kvečjemu za njihovo montažo.

Po nedavnih navedbah predstavnikov agencije Reuters bodo vsi predstavniki Leapovega modela T03, ki je v bistvu mišljen kot konkurenca dacie spring (še en indijski izdelek, ki je prišel v Evropo …), zaenkrat v celoti izdelani samo na Kitajskem, ker bodo Kitajci v Evropo (točneje na Poljsko, kjer stoji FIAT-ov obrat v mestu Tychy …) pošiljali samo SKD ('Semi-knocked down') komplete, na podoben način smo nekoč v Jugoslaviji 'izdelovali' tudi renaulte (Litostroj), FIAT-e 132 v Zagrebu in ople v Kikindi. Očitno so vodilni v skupini Stellantis ob tem zavohali dober posel po vzoru Topalovićev ('UKOP-ISKOP' d.o.o.) iz legendarnega jugoslovanskega filma (Maratonci tečejo častni krog), ker bodo na Kitajskem kupovali serijsko narejene avtomobile po smešnih cenah in jih potem veselo in povsem legalno prodajali Evropejcem po občutno višjih cenah. Podobno že počnejo z bodočim električnim modelom (e-C3) znamke Citroën, ki so ga prvotno razvili za potrebe kupcev v Indiji.

Za mestnega malčka znamke Leap z vgrajenim 54-kilovatnim (74 KM) pogonskim sklopom, ki se lahko pohvali s približno 280 kilometri akcijskega dosega, mora kitajski kupec ob nakupu novega primerka tega modela trenutno odšteti približno 12.000 ameriških dolarjev. Glede na aktualni pohlep proizvajalcev avtomobilov smo lahko prepričani, da bodo kupci v Evropi za tega predstavnika moderne 'šraufenciger industrije' morali odšteti precej več denarja kot kupci na Kitajskem …