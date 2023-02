Strategija rasti do leta 2030

V teh dneh so v japonskem koncernu Suzuki obelodanili strategijo poslovne rasti do leta 2030. Že takoj na začetku je potrebno povedati, da v tem avtomobilskem koncernu dejansko razumejo bistvo prehoda v brezogljično družbo, ker ne sledijo neumnim modnim trendom (večje, težje in močnejše ter posledično tudi dražje je boljše …) iz ZDA in Evrope.

To potrjuje tudi Suzukijevo proizvodno načelo “Sho-Sho-Kei-Tan-Bi”, ki uteleša različne (manjše, manj, lažje, krajše in lepota), dejansko okoljevarstvene vrednote, ki jih sicer radi zasledimo v marketingu nekaterih neresnih avtomobilskih proizvajalcev, ki se radi kitijo z okoljevarstvenimi titulami, dokler ob obisku njihovih prodajnih salonov ne naletite na razne 3-tonske štirikolesnike, ki so popolnoma skregani s principi okoljevarstva, ker smo nekoč iz iste količine uporabljenih surovin lahko izdelali 3 kompaktne (vozilo z največ 410 centimetri skupne dolžine …) osebne avtomobile. Verjetno imajo lastniki takšnih 3-tonskih 'urbanih ekoloških avtomobilov', ki v okolju z lahkoto zasedejo dva parkirna mesta, doma tudi kakšne 4-nožne 'ekološke' (jih najbrž krmijo skozi steklo … ) ljubljenčke v obliki trenutno še majhnih 'slončkov', ki bodo takrat, ko bodo morda odrasli 'pravi kompaktni športniki'.

Japonci so ob razgrnitvi poslovnih načrtov povedali tudi to, da jih prodaja novih vozil v Severni Ameriki ne zanima, predvsem zaradi tega, ker znamka Suzuki trenutno v ponudbi nima dovolj velikega in močnega serijskega modela, ki bi ustrezal okusu že dejansko dekadentnih Američanov in tudi Kanadčanov, žal pa se je ta neokusna in z razumom skregana moda (čedalje večji in čedalje težji avtomobili, posledično mora naraščati tudi razpoložljiva pogonska moč …) žal že prijela tudi v Evropi. Zato se bodo do leta 2030 raje bolj posvetili tržiščem držav združenja ASEAN in pa Afriki, glavna tržišča znamke Suzuki pa najdemo v Evropi, Indiji in na Japonskem. Prehod v karbonsko nevtralno družbo pa naj bi v tem koncernu na Japonskem in v Evropi izvedli do leta 2050, odnosno do leta 2070 v Indiji. Takšno razmišljanje vodilnih pri znamki Suzuki nam razkriva zdravo in razumno razmišljanje, ki je bruseljskim politikom očitno tuje.

Prvi serijski električni model znamke Suzuki se bo pojavil še v letošnjem letu, in to v obliki elektrificiranega predstavnika domače 'Kei-Car' (lahek avtomobil) scene lahkih gospodarskih vozil, do leta 2030 bodo japonski kupci dobili tudi električni SUV (2024) in še pet novih serijskih, striktno električno gnanih avtomobilov. Prvi striktno električno gnani evropski suzuki se bo pojavil leta 2024, do leta 2030 bomo tudi v Evropi deležni dobave šestih električno gnanih modelov znamke Suzuki, ob tem omenjajo SUV in predstavnike evropskega B (supermini) segmenta. V indiji se bo prvi striktno električno gnani suzuki pojavil leta 2024, in to v obliki SUV modela. Tudi Indijci bodo do leta 2030 prejeli skupno 6 novih modelov električno gnanih avtomobilov znamke Suzuki. Ker pa so med kupci Suzukijevih avtomobilov tudi ljudje iz držav, kjer jim je za elektromobilnost popolnoma vseeno, bodo Japonci do leta 2030 vlagali denar tudi v razvoj alternativno (LPG, CNG in etanol) gnanih fosilnih motorjev.

Omenjajo pa tudi že doseženi okoljevarstveni prispevek koncerna Suzuki, ker so v njihovi največji tovarni (Kosai) že znižali (- 30 %) škodljive ogljikove izpuste v njihovi lakirnici, poleg tega na strehe njihovih tovarn pridno postavljajo pripomočke za pridobivanje električne energije ob uporabi sončne energije. Kako pametno razmišljajo Japonci glede Indije pa pove informacija, da se bodo tam osredotočili predvsem na proizvodnjo in prodajo plinsko (CNG) gnanih vozil, ker lahko na ta, veliko cenejši (od elektrifikacije prometa …), enostavnejši in hitrejši način dosežete najmanj 20 odstotno znižanje vseh CO2 emisij, ki nastanejo kot posledica prometa. Ta pomembni korak smo v Evropi po zaslugi neresnih politikov v Bruslju žal preskočili. Ozadje pomembne poslovne odločitve glede osredotočanja na Indijo pa razkriva tudi podatek o tem, da ima znamka Suzuki trenutno v Indiji kar 70 odstotni tržni delež v segmentu plinsko gnanih avtomobilov.