'Strupenjača' se vrača

Iz Velike Britanije prihaja novica, ki bo definitivno razveselila vse dovolj finančno podkovane ljubitelje Shelbyjeve cobre, ker si sedaj lahko ponovno privoščijo nakup nove evolucijske različice tega legendarnega športnega avtomobila.

Prvotne originalne Shelby cobre (1962-1967) se spominjamo predvsem po osvojenem FIA 'World Manufacturers’ Championship' prvenstvu leta 1965, ker so Američani na dirkalnih stezah takrat prvič premagali znamko Ferrari v kategoriji FIA GT avtomobilov. Sedaj je pred nami zadnja evolucijska izpeljanka tega avtomobila v obliki različice z oznako CSX10000, ki so jo Američani ob sodelovanju z znanim britanskim trgovcem (Clive Sutton LTD) z ameriškimi avtomobili, ki bo edini britanski uvoznik tega avtomobila, najprej ponudili kupcem v Veliki Britaniji, kasneje bo ta izrazito športni avtomobil na voljo tudi kupcem iz Evrope in ZDA.

Različico CSX10000 zaznamuje vgradnja 5,0-litrskega pogonskega sklopa iz aktualnega mustanga. Vgrajeni atmosferski bencinski V8 'Coyote' motor lahko v osnovni različici mobilizira 343 kW (460 hp / 466 KM) pogonske moči ter 569 Nm motornega navora ob povezavi s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom znamke Tremec. Med posebnostmi pa omenjajo vgrajen servo volanski mehanizem ter zmogljive zavorne diske znamke Wilwood, skrite pod moderno interpretacijo (premer platišč: 18 palcev) originalnih 15-palčnih lahkih platišč, posledično tudi ta cobra počiva na široko odmerjenih pnevmatikah (dimenzije: 275/35ZR18 (spredaj) in 335/30ZR18 (zadaj)). Manj revolucionarna je notranjost potniške kabine, ker so ob njenem opremljanju zgledovali po prvotnih cobrah v kombinaciji z večjo vgrajeno količino usnja pri sedežnem in ostalem oblazinjenju.

Za takšno, osnovno motorizirano novodobno cobro bo moral britanski kupec odšteti najmanj 195.000 britanskih funtov, bolj zahtevnim pa namenjajo občutno močnejšo različico z dodatno oznako S/C, kjer lahko pritaknjen 3-litrski mehanski kompresor dvigne pogonsko moč na 700 hp (710 KM / 522 kW) pri prav nič športnih 5000 vrtljajih v minuti ob povezavi z izredno velikodušno odmerjeno količino motornega navora (745 Nm). Obstaja pa tudi opcija za vse, ki si nakupa takšnega vozila ne morejo privoščiti, ker ga lahko najamete za en mesec. V tem primeru boste za njegov najem odšteli 'samo' 5770 britanskih funtov …