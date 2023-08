Študija centra CAM glede nemške elektrifikacije prometa

Do leta 2030 naj bi po nemških cestah vozilo približno 30 milijonov električnih avtomobilov. Takšne so želje nemških politikov, ki pa z realnostjo nimajo prav veliko skupnega, ker nam aktualna nemška statistika podaja drugačno sliko.

Dejstvo je, da bi se prodaja novih električnih avtomobilov v Nemčiji skoraj povsem ustavila v primeru, če bi nemška politika ukinila subvencioniranje nakupa takšnih avtomobilov, ker so subvencije (trenutno znaša državna subvencija 4500 evrov, s 1. septembrom bo tega konec …) trenutno zaslužne za kar dve tretjini opravljenih nakupov novih, striktno električno gnanih vozil. Naslednje nemške subvencije za nakup novega električnega avtomobila se bodo pojavile šele 1. januarja leta 2024, vendar bodo takrat občutno nižje (največ 3000 evrov).

Čeprav nam proizvajalci električnih avtomobilov sedaj pridno prodajajo pravljice o neverjetni zainteresiranosti kupcev za nakupe njihovih precenjenih 'slot-carov' v merilu 1:1 lahko ob ogledu aktualne nemške prodajne statistike ugotovite, da je delež Nemcev in Nemk, ki so trenutno aktualni lastniki električnih avtomobilov še vedno zelo majhen (1,2 milijona (2,4 %) od skupno 49 milijonov v Nemčiji registriranih osebnih avtomobilov), zato so strokovnjaki centra CAR (Center of Automotive Management) sanje nemških politikov o 30. milijonih striktno električno gnanih avtomobilov na nemških cestah do leta 2030 označili kot povsem skregane z realnostjo. Po njihovem mnenju bo do leta 2030 na nemških cestah približno 5, odnosno največ 6 milijonov električnih avtomobilov, vsaj če upoštevamo aktualni trend prodaje takšnih vozil (približno 440.000 novih električnih vozil na leto …).

In kaj najraje kupujejo Nemci in Nemke? Trenutno so jim najbolj pri srcu striktno električno gnani izdelki znamke Volkswagen (približno 207.000 registriranih vozil), na nemških cestah pa kroži tudi veliko izdelkov znamke Tesla Motors (146.000 (približno)) in električno gnanih renaultov (115.000 (približno)). Nato sledijo podobni izdelki znamk Hyundai, Smart, BMW, Opel, Audi, Mercedes-Benz in FIAT. Napovedane prevlade električnih avtomobilov kitajskih avtomobilskih znamk pa zaenkrat še ni. To dokazujejo tudi statistični podatki o približnem številu registriranih vozil (MG (17.000), Volvo (9500), BYD (1448), Nio (844) in Great Wall (640)). Kot zanimivost pa velja omeniti, da vzporedno s prodajo novih električnih avtomobilov raste tudi število Nemcev in Nemk, ki si namesto precenjenega 'električarja' raje omislijo nakup starodobnika (vozilo, ki je starejše od 30 let …). Tako je bilo prvega januarja letos v Nemčiji uradno registriranih 793.589 primerkov (+ 8,4 % ob primerjavi z letom 2022) starodobnikov. Od tega je 88,7 odstotka (704.269) predstavnikov osebnih avtomobilov.