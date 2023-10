Suzukijeve novosti v Tokiu

Suzuki eVX Suzuki eWX Suzuki e EVERY CONCEPT Suzuki Spacia Concept Suzuki Spacia Custom Concept

26. oktobra se bo v Tokiu pričel odvijati letošnji JAPAN MOBILITY SHOW 2023, ki bo obiskovalcem postregel tudi z novostmi domače znamke Suzuki, kjer seveda ne bodo predstavljali kakšnih nesramno dragih vozil za izbrance, temveč ekološko naravnana vozila za vsakdan.

Suzuki eVX

To študijo prvega globalnega električnega avtomobila znamke Suzuki smo lahko spoznali že na letošnjem (januar 2023) salonu avtomobilov v Indiji. Tokrat bodo Japonci prvič pokazali tudi notranjost potniške kabine pri tem relativno kompaktnem 5-vratnem predstavniku oblikovnih križancev (dolžina: 4300 mm, širina: 1800 mm, višina: 1600 mm), ki naj bi s samo enim polnjenjem vgrajenih akumulatorjev prevozil približno 500 kilometrov.

Suzuki eWX

Dejansko okoljevarstveno naravnan mini enoprostorec, oblikovan in zamišljen po preizkušeni 'Kei-car' (lahek avtomobil) filozofiji, ki ustreza uporabnikom iz japonskih velemest, ker gre v primeru teh vozil za davčno prijazna vozila, ki so zaradi manjših mer karoserij izredno primerna za življenje v mestih. Tudi ta avtomobilček, ki v Evropi zaradi apetitov kupcev po čedalje večjih in čedalje težjih '4-kolesnih kravah', ne bi našel veliko kupcev, bo japonskim kupcem na voljo kot striktno električno gnan avtomobilček (dolžina: 3395 mm, širina: 1475 mm, višina: 1620 mm) z dosegom v območju 230 kilometrov.

Suzuki e EVERY CONCEPT

Skoraj velikoserijski predstavnik (dolžina: 2295 mm, širina: 1475 mm, višina: 1890 mm) japonskih, dejansko lahkih gospodarskih vozil iz kategorije 'Kei-car' avtomobilov, ki so ga pri znamki Suzuki razvili ob sodelovanju z znamkama Toyota in Daihatsu. Ker je ta avtomobilček nekoliko višji od modela eWK ima posledično slabšo aerodinamiko, kar se odraža pri akcijskem radiju, ki je v primeru tega striktno električno gnanega dostavnega vozila omejen na približno 200 kilometrov.

Suzuki spacia concept / spacia custom concept

Paleto letošnjih Suzukijevih novosti na salonu v Tokiu bosta dopolnila še dva 'Kei-car' predstavnika japonskih mini enoprostorcev v obliki konceptov spacia concept / spacia custom concept.

Suzuki swift concept

Napoved nove evolucijske različice modela swift, ki bo po novem opremljena še z večjo količino sodobnih asistenčnih sistemov.