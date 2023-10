Terenski multipraktik

26. oktobra se bo v Tokiu pričel odvijati letošnji JAPAN MOBILITY SHOW 2023, ki bo obiskovalcem postregel tudi s številnimi novostmi domače znamke Toyota, kjer bodo obiskovalcem pokazali tudi rahlo futuristično oblikovano bodočnost modela hilux.

Novi Toyotin prototip terensko orientiranega poltovornjaka je oblikovan v prepoznavnem stilu legendarne toyote FJ40 'Land Cruiser' v kombinaciji z velikostjo modela hilux. Tudi v tem primeru so Japonci poskrbeli za povečan odmerek praktičnosti, ker je IMV 0 zaradi velikega števila možnih nadgradenj lahko pravi kameleon, ki bodo ustrezale podjetnikom, javnim službam (reševalci, gozdarji, policisti, vojaki …) in ljudem, ki so navdušeni nad raznimi prostočasnimi aktivnostmi v neokrnjeni naravi.

Ker gre v tem primeru za namensko razviti poltovornjak, ki ne želi biti modno 'družinsko vozilo' (še ena z razumom skregana domislica iz ZDA …) z dvojno kabino, temveč pravi garač, ki se za razliko od modnih SUV-čkov in 'šišmišev' (oblikovni križanec) ne bo ustrašil voženj po brezpotjih, so se Japonci tudi pri razvoju tega modela zatekli k konvencionalni 'ladder frame' zasnovi, ker je to dokazano najboljša zasnova za poštena terenska vozila in tovornjake. Po do sedaj znanih informacijah je prototip z oznako IMV 0 zasnovan na enaki hiluxovi platformi kot aktualni SUV fortuner ter model innova.

IMV o je klub temu celo nekoliko ožji od aktualnega hiluxa, ker znaša njegova širina samo 1785 mm. Čeprav pri znamki Toyota še niso razkrili tehničnih podatkov o tem prototipnem vozilu, poznavalci v primeru pogona pričakujejo podobno možnost izbire (bencinski in dizelski sklopi, priključni hibrid in električno gnana verzija) kot pri aktualnem modelu hilux. Več bodo razkrili ob njegovi predstavitvi.