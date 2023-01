V Indiji se je v teh dneh kupcem predstavila nova, s strani nekaterih že težko pričakovana novost znamke Suzuki, ker smo dočakali prihod večje in bolj uporabne, 5-vratne različice kultnega terenskega suzukija, ki bo najprej na voljo indijskim kupcem.

Novi 5-vratni jimny, ki je eden izmed zadnjih pravih predstavnikov poštenih terenskih avtomobilov (vozilo z vozno šasijo in nanjo poveznjeno karoserijo …), je ob rojstvu obdržal večino atributov že znane 3-vratne različice (dolžina brez rezervnega kolesa na zadku: 3480 mm) in jih spojil s povečanim odmerkom praktičnosti (dodaten par bočnih vrat, dodan par dodatnih bočnih kabinskih stekel in večja (+ 380 mm) medosna razdalja, lažji vstop in zapuščanje vozila za zadnje potnike …), vendar pri znamki Suzuki ob predstavitvi nove 5-vratne različice niso razkrili informacij glede tega, kakšne dejanske prednosti (več prostora za potnike na zadnji klopi ali povečana prostornina prtljažnika? Morda je v igri oboje …) prinaša povečana medosna razdalja, poleg tega seveda, da je avtomobil zaradi tega bolj miren pri večjih hitrostih na avtocestah, obstaja pa tudi minus (zaradi večje medosne razdalje lahko ob vožnji prej nasedete s 'trebuhom' (dno karoserije)) glede obnašanja 5-vratnega jimnyja na terenu.

V vsakem slučaju pa novi 5-vratni jimny ostaja prikupen in dejansko kompakten terenski avtomobil (dolžina: 3985 mm, širina: 1645 mm, višina: 1720 mm, medosna razdalja: 2590 mm, pnevmatike: 195/80 R15) s prepoznavno identiteto, nekaj novosti pa lahko najdemo tudi v notranjosti rahlo spremenjene (v pogledu oblikovanja …) potniške kabine, ki lahko sprejme 5 potnikov. Zanimiva pa je odločitev proizvajalca, da za premikanje tega vozila ne bo uporabil novi 1,5-litrski bencinski pogonski sklop (K15C), ki že premika nekaj indijskih serijskih modelov te znamke, temveč njegovega predhodnika (K15B, 75 kW/102 KM in 130 Nm motornega navora) iz aktualnega 3-vratnega jimnyja, vendar so Indijci ob tem poskrbeli za 'upgrade', ker ima 5-vratni jimny pod motornim pokrovom malo več 'konj' (77 kW/105 KM in 134 Nm motornega navora). Trenutno neznana pa ostaja prodajna cena nove različice modela jimny, ki bo kupcem v Indiji na voljo v naslednjem maju, kasneje si bodo takšnega, bolj praktičnega in nekoliko manj okretnega jimnyja lahko privoščili tudi ostali prebivalci tega planeta.