Trije serijski modeli za Nemce

V lanskem decembru se je na nemškem tržišču pojavila nova avtomobilska znamka, ki se ne more pohvaliti z dolgoletno tradicijo izdelave avtomobilov, ker se je prvi serijski avtomobil znamke BYD pojavil leta 2008, kljub temu ima znamka BYD določene prednosti pred konkurenco.

Leta 1995 ustanovljena znamka BYD se na začetku ni ukvarjala z izdelavo avtomobilov, ker so se kasneje proslavili predvsem z izdelavo kvalitetnih litij-ionskih akumulatorjev za pametne telefone, zato imajo v pogledu vgrajenih akumulatorjev določeno prednost pred ostalimi proizvajalci električnih avtomobilov. Tega se zavedajo tudi Kitajci, ki ob predstavitvah njihovih serijskih modelov avtomobilov pridno poudarjajo, da so prvi proizvajalec avtomobilov na tem svetu z lastno električno arhitekturo, ker jim vgrajenih elektronskih komponent in akumulatorjev pač ni potrebno kupovati drugod. Pri znamki BYD so se že odpovedali proizvodnji konvencionalno gnanih avtomobilov, zato kupcem ponujajo samo še električno gnane avtomobile. Do sedaj se je za nakup striktno električno gnanih modelov te znamke odločilo približno 3,3 milijona kupcev.

Po tem, ko so z njihovimi štirikolesniki že 'pokorili' Azijo, so se Kitajci začeli ozirati proti Evropi, kjer želijo v bližnji bodočnosti (ob tem omenjajo leto 2025) postaviti tudi tovarno novih električnih avtomobilov, po možnosti v Nemčiji, kjer se že pogovarjajo s potencialnimi partnerji. Ob tem omenjajo predvsem znamko Ford, ki naj bi Kitajcem odstopila tovarno v Saarlouisu. Za nemško distribucijo izdelkov znamke BYD pa skrbi podjetje Hedin Electric Mobility GmbH, ki bo v Nemčiji vzpostavilo prodajno omrežje s približno stotimi prodajno-servisnimi saloni. Po vsej verjetnosti pred nemškimi saloni znamke BYD kupci ne bodo stali ravno v vrsti, ker v primeru treh serijskih modelov znamke BYD ne gre za nizkocenovna vozila, temveč vozila v cenovnem razponu od 42.245 (model atto 3) do 71.400 evrov v primeru večjega SUV modela tang. S podobno prodajno (70.805 evrov) ceno bo nemške kupce lovila tudi klasična limuzina z oznako han.

Nemški kolegi so na prvi predstavitvi preizkusili najcenejši model atto 3, ki je predstavnik modnih SUV vozil. Prav nič kompaktni (dolžina: 445 cm, širina: 187 cm, višina: 205 cm, medosna razdalja: 272 cm) atto 3 je za razliko od večine aktualnih električnih avtomobilov opremljen z litij-železo-fosfatnimi akumulatorji (LiFePO4), ki naj bi mu zagotovili nižjo maso, vendar Kitajci tega v praksi očitno še niso sposobni realizirati, ker gre za serijski avtomobil z neto maso v območju 1750 kg (uporabna nosilnost: 410 kg). Tudi atto 3 ni pravi, temveč samo namišljeni 'terenec', ker vgrajeni električni pogonski sklop (150 kW/204 KM in 310 Nm motornega navora) premika samo prednji kolesni par. Tudi pri tem modelu je na podlagi uradnih tehničnih podatkov moč sklepati, da električni avtomobili dejansko ne marajo hitrih voženj, ker je končna hitrost navzlic dobri porciji pogonske moči omejena na smešnih 160 km/h, bo pa atto 3 lahko odločno pospeševal (0-100 km/h: 7,3 sekunde). Z informacijo glede končne hitrosti so tudi pri znamki BYD priznali, da se zavedajo tega problema, čeprav nam marketing pridno prodaja pravljice o 'športnih' električnih avtomobilih. Seveda vam ob tem zamolčijo, da znaša priporočena potovalna hitrost električnih avtomobilov na avtocestah od 90 do 100 km/h.

Nemci, ki so preizkusili model atto 3, pravijo, da gre za povsem udoben in zelo dobro (že v osnovi) opremljen avtomobil, ki je do 130 km/h tudi dokaj neobčutljiv na piš vetra. Bolj mehko nastavljeno podvozje pa bo razveselilo predvsem ljubitelje udobja. Zanimiv pa je še en podatek, ki kaže, kako različni so električni avtomobili ob primerjavi s fosilno gnanimi avtomobili. Iz izkušenj vemo, da je povprečna poraba fosilno gnanih vozil v mestnem okolju lahko občutno višja kot ob vožnjah po avtocestah, pri električnih vozilih je ravno obratno, kar dokazuje njihovo smiselnost ob vožnjah na kratkih mestnih razdaljah, medtem ko jim daljše potovalne etape, ki so po navadi povezane tudi z višjo potovalno hitrostjo, ne dišijo. Zato pri znamki BYD pravijo, da boste z modelom atto 3 ob vožnji po avtocesti s samo enim polnjenjem akumulatorjev prevozili približno 420 kilometrov, medtem ko vam bo bolj umirjena vožnja po mestnih središčih zagotovila precej boljši akcijski radij v območju 565 kilometrov. To so potrdili tudi nemški kolegi, ki so na prvi vožnji ugotovili, da znaša povprečna poraba pri majhnih urbanih hitrostih približno 20 kWh na vsakih sto prevoženih kilometrov. Omenili so tudi trajanje obiska na hitrih polnilnicah, ki je seveda odvisen od polnilne tehnologije. Zato bodo vgrajeni akumulatorji s kapaciteto 60,48 kWh v 29. minutah lahko napolnjeni v razponu od 30 do 80 odstotkov, medtem ko bo 100 odstotna napolnjenost akumulatorjev zagotovljena šele po 80. minutah polnjenja.