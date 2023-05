V Šanghaju, kjer trenutno poteka letošnji avtomobilski salon, se je publiki predstavil novi hongqi L5, ki ga lahko opišemo kot ultimativni kitajski statusni simbol, odnosno kot 'kitajski rolls-royce', ker na Kitajskem ne boste našli dražjega novega avtomobila od modela L5.

Izdelki znamke Hongqi so bili in so še vedno rezervirani predvsem za najvišje kitajske politične veljake, model L5, ki v hierarhiji te znamke ni na najvišjem mestu, pa je baje edini serijski model za običajne Kitajce, seveda takšne s primerno količino 'drobiža', ki za nov avtomobil v obliki modela L5 lahko odštejejo približno 800.000 evrov …

Za odšteti denar bo kupec prejel aristokratski avtomobil v obliki evolucijske izpeljanke legendarnega modela CA72 (1958-1965), ki so ga Kitajci poznali tudi v malenkostno drugačni izpeljanki z modelno oznako CA770 (1966-1994). Leta 2014 smo dobili model L5, ki se je sedaj predstavil v rahlo osveženi obliki, opazni predvsem ob pogledu na prednji del avtomobila, omenjajo pa tudi prenovljeno notranjost potniške kabine, ki v pogledu dekadentnosti prav nič ne zaostaja za konkurenco iz Evrope in ZDA. Kot posebnost novega modela pa omenjajo karoserijo v dveh barvah.

Po do sedaj znanih informacijah pod motornim pokrovom ni nič novega. Lastniki takšnega avtomobila bodo še vedno lahko uživali v razkošno odmerjeni delovni prostornini vgrajenega atmosferskega bencinskega 12-valjnega pogonskega motorja, ki po potrebi lahko mobilizira 300 kW (408 KM) pogonske moči ter 550 Nm motornega navora, čeprav nekateri kitajski mediji ob tem omenjajo nov pogonski sklop v obliki 4-litrskega prisilno polnjenega bencinskega V8 motorja (381 KM / 280 kW). Dekadentnosti primerna pa je tudi neto masa (3150 kg …) takšnega avtomobila.