Uspešno opravljeno testiranje v realnem okolju

Iz Nizozemske prihaja novica o novem rekordnem dosežku študentov Tehnološke univerze Eindhoven (TU/e), ker so z njihovim solarno gnanim 'SUV/Camper' modelom stella terra v Severni Afriki uspešno opravili približno 1000 kilometrski test v realnih pogojih obratovanja.

Prototip z modelno oznako stella terra je prvi, striktno solarno gnani oblikovni križanec iz kategorije modnih SUV vozil, ki se po potrebi lahko spremeni tudi v minimalistično opremljeno počitniško vozilo, čeprav ob tem ni nič težji od aktualnih predstavnikov evropskega B segmenta (supermini). S tem lahkim (masa avtomobila: 1200 kg), vendar ne ravno kompaktnim vozilom, želijo Nizozemci spodbuditi aktualne proizvajalce približno 2,5 tonskih 'SUV krav' k drugačnemu, bolj okoljevarstveno naravnanem razmišljanju, namesto, da se zatekajo k tako imenovani aktualni 'Greenwashing' filozofiji, ki z dejanskim okoljevarstvom nima prav nobene zveze.

Študenti Tehnološke univerze Eindhoven (TU/e) so pred časom razvili striktno solarno gnani avtomobil, ki lahko ob zadostni podpori sonca prevozi približno 630 kilometrov (teoretična vrednost) do popolne izpraznitve vgrajenih akumulatorjev in ob tem po potrebi doseže največjo hitrost 145 km/h. Zato so bili toliko bolj presenečeni ob izvedbi praktičnega testiranja, ki je potekalo v Maroku, ker so ugotovili, da lahko s takšnim, aerodinamično optimiranim in dejansko lahkim avtomobilom ob vožnji po asfaltiranih cestah prevozijo celo več kilometrov od prvotno načrtovanih. Na testiranju se je pokazalo, da lahko ta avtomobil ob zadostni podpori sonca prevozi približno 710 kilometrsko razdaljo, je pa res, da ob tem niso razkrili dejanske potovalne hitrosti, niti niso razkrili dejanske moči vgrajenega pogonskega sklopa in kapacitete vgrajenih akumulatorjev.

So pa povedali, da vam bo vožnja po slabši vozni podlagi (makadam in podobna 'brezpotja' …) znižala akcijski doseg za dobrih 150 kilometrov, na približno 550 kilometrov. Omenili so tudi informacijo glede vožnje v spremstvu večje količine oblakov, ker vam bo takrat padla avtonomija za dodatnih 50 kilometrov. Povedali so tudi to, da na tem, približno 1000 kilometrov dolgem potovanju iz Maroka na območje Sahare niso imeli kakšnih večjih težav, je pa prišlo do odpovedi delovanja volanskega mehanizma, vendar so jim to težavo odpravili v eni izmed maroških avtomehaničnih delavnic. Nizozemci so prepričani, da je stella terra avtomobil, ki orje ledino, posledično je po njihovem mnenju v pogledu razvoja vsaj 5 let pred ostalo konkurenco.