Uvoz določenih rabljenih modelov avtomobilov se splača

Novinarji nemškega spletnega portala Focus online so pred časom prečesali tržišče rabljenih avtomobilov v Evropi in ob tem znova potrdili že staro resnico glede kupovanja rabljenih avtomobilov, ki se je nekateri preprodajalci avtomobilov že dolgo zavedajo in jo pridno izkoriščajo.

Nemški nasvet glede nakupa rabljenega avtomobila je preprost. Namesto, da iščete takšen avtomobil v državi, kjer živite, se ozrite preko meja vaše domovine. V določenih primerih se lahko takšno razmišljanje bogato obrestuje. Nemški novinarji so se ob tokratnem iskanju primernih odgovorov obrnili na spletno platformo Carvago, kjer so lahko primerjali prodajne cene (v obdobju od 1. januarja do 1. novembra leta 2023) približno tisoč različnih modelov rabljenih avtomobilov po celotni Evropi. Tako so prišli do zanimivih ugotovitev, ki imajo lahko blagodejne učinke na denarnice potencialnih kupcev rabljenih avtomobilov.

Lep in najbolj svetel primer rabljenega avtomobila, ki ga lahko v Evropi dobite za precej manj odštetega denarja kot v Nemčiji, je 'lifestyle parnik' znamke Mercedes-Benz (model G 63 AMG), ki na Slovaškem očitno nima prav veliko simpatizerjev, ker je tam takšno vozilo istega letnika s podobnimi kilometri približno 33.000 evrov cenejše kot v Nemčiji. Če vam je všeč modni 'tovorni program' iz Ingolstadta v obliki audija Q5 z vgrajenim 'traktorskim' (dizelski motor) pogonskim sklopom, potem je Švedska najbrž vaša obljubljena dežela, ker boste tam za takšnega rabljenega audija (s primerljivim stanjem prevoženih kilometrov in primerljiv letnik izdelave …) odšteli približno 15.600 evrov manj kot v Nemčiji. Enako pa velja tudi za kupce bencinsko gnanega audija A3, tudi v tem primeru vam bo obisk Švedske lahko privarčeval veliko denarja (približno 13.600 evrov …).

Iščete poceni rabljen električni avtomobil? Potem se morate ponj odpraviti v Romunijo, kjer jim očitno povsem vseeno za električne avtomobile, ker si lahko tam omislite nakup modnega volkswagna ID3 iz leta 2023, ki je približno 12.500 evrov cenejši od sorodstva, ki je obtičalo v Nemčiji. Tudi za ljubitelje 'visoko nasajenih' kombilimuzin bodo v Romuniji dobro poskrbeli, bencinsko gnanega Oplovega crosslanda lahko tam dobite za približno 12.000 evrov manj kot v Nemčiji, bolj ugodne (v povprečju za 7.300 evrov) so tudi prodajne cene bencinsko gnanih peugeotov 308. Kot najbolj idealno evropsko državo za nakup rabljenega avtomobila pa Nemci omenjajo Švedsko. Ko so primerjali prodajne cene približno tisoč rabljenih avtomobilov na Švedskem in v Nemčiji, so ugotovili, da je na Švedskem kar 222 modelov rabljenih avtomobilov, ki so v povprečju od nemških sovrstnikov cenejši za približno 4.500 evrov.

Na drugem mestu evropskih držav z najcenejšo ponudbo rabljenih avtomobilov je Romunija, ker je tam približno 199 modelov rabljenih avtomobilov, ki so v povprečju cenejši za 4.100 evrov. Kot tretjo državo z najbolj ugodnimi cenami rabljenih vozil pa omenjajo Slovaško. Tam boste našli 108 modelov rabljenih avtomobilov, ki imajo v povprečju za 4.000 evrov nižje prodajne cene kot v Nemčiji. Ob vsem tem pa morate vedeti to, da takšni avtomobili po navadi niso tako dobro opremljeni kot za razvajene Nemce in Nemke, poleg tega se cestna infrastruktura (kvaliteta cest in posledična utrujenost podvozja …) v Romuniji ne more primerjati z nemško. Tu je tudi stigma, ki pravi, da Nemci res dobro skrbijo za svoje avtomobile, medtem ko lastniki rabljenih vozil na Evropskem jugu in vzhodu ne slovijo ravno po dobrem vzdrževanju avtomobilov.

Na koncu pa upoštevajte še eno modrost trgovcev, ki pravi, da se rabljen avto ne kupuje na severu Evrope, ker tam vladajo bolj ostri pogoji (več vlage in mraza, posledično pa tudi več rje …) delovanja avtomobilov, zato se številni kupci rabljenih vozil raje odpravijo na jug Francije, v Španijo, Grčijo ali Italijo, kjer so mile zime …