Vas bo v 'električarju' pozimi zeblo?

Na tokratnem zimskem testu kluba ADAC, ki je za uporabnike prinesel mešane občutke in rezultate, je sodelovalo 7 aktualnih striktno električno gnanih avtomobilov. Vseh sedem avtomobilov je preživelo približno enourni 'obisk Sibirije' v testni komori kluba ADAC, vendar z različnimi posledicami za potnike.

Ogrevanje potniške kabine ali pa sedežev in volanskega obroča ni zastonj, to usodo si delijo vsi uporabniki avtomobilov, neglede na filozofijo pogona. So pa klasično (fosilno) gnani avtomobili v tem pogledu v prednosti, ker lahko nastalo termično energijo, ki nastane ob delovanju fosilnega pogonskega sklopa, uporabijo za ogrevanje notranjosti potniške kabine. Za to opcijo so uporabniki električno gnanih avtomobilov prikrajšani, zato se morajo potniki v takšnem vozilu ob zimskih vožnjah zanesti na delovanje dodatnih, električno gnanih grelcev ali toplotne črpalke, ki pa v očeh strokovnjakov kluba ADAC nima enakega leska kot pri ljudeh iz avtomobilskega marketinga … Vse to pa seveda zahteva dodatne količine 'električnega soka' v povezavi s povečano maso vozila, s tem pa boste lahko okrnili vaš 'akcijski doseg', zato morajo proizvajalci avtomobilov tudi v tem primeru doseči kompromis.

Nemce je tokrat zanimalo predvsem to, koliko časa bo potrebnega pri vseh testnih kandidatih (BMW iX (višji srednji razred), volkswagen ID.3 (spodnji srednji razred), hyundai kona elektro (kompaktni SUV), FIAT 500e (majhen avtomobil), renault zoe (majhen avtomobil), tesla model Y (srednji razred) in volkswagen e-Up (majhen avtomobil)), da se 'zimski iglu na kolesih', ki je primerno ohlajen (-10 stopinj Celzija) spremeni v zimsko idilično 'toplotno gredo na kolesih' (20 stopinj Celzija) in koliko časa bo vaš 4-kolesni 'objekt poželenja' sposoben vzdrževati to temperaturo ob vožnji na kratkih razdaljah in morebitnem 'luftanju' (večkratno odpiranje bočnih vrat …) vašega električnega avtomobila. Nemci pravijo, da so električni avtomobili v pogledu zelo hitrega ogrevanja potniške kabine v prednosti glede fosilno gnanih avtomobilov, ki za začetek ogrevanja v povprečju potrebujejo vsaj 10 minut delovanja, pri starejših vozilih pa lahko govorimo o vsaj 20 minutah delovanja pogonskega sklopa. Testirani električni avtomobili so ob delovanju kabinskega ogrevanja z vso močjo že po petih minutah delovanja lahko ogreli kabinski zrak na prav nič prijetnih 40 stopinj Celzija, vendar bi potniki za to plačali tudi ceno v obliki dodatne izgube avtonomije.

Zato so se strokovnjaki kluba ADAC na tokratnih testih zadovoljili s samo 20 stopinj Celzija v notranjosti potniškega prostora in ob tem ugotovili, da sta najbolj varčna (porabljenih samo 1,5 kWh) avtomobila v tem pogledu FIAT 500e in Hyundaijeva kona elektro, seveda morate ob tem upoštevati, da to ni dodatna poraba na vsakih 100 prevoženih kilometrov, temveč povprečna poraba električne energije na uro … Če se boste ob zimski vožnji slučajno znašli ujeti v kakšnem zastoju na avtocesti, ki bo trajal približno 10 ur, boste v tem času za vzdrževanje omenjenih 20 stopinj Celzija porabili od 15 do 20 kWh električne energije, pri klasično gnanem avtomobilu vas bo to koštalo približno 10 litrov (1 liter na uro ob mirovanju vozila s prižganim motorjem …) bencinskega goriva. Zato morate pri električno gnanem avtomobilu ob zimskih vožnjah obvezno poskrbeti za primerno raven napolnjenosti akumulatorjev, enak nasvet pa seveda velja tudi za vse lastnike fosilno gnanih avtomobilov. Pa vsak pameten nekadilec ima v avtomobilu za vsak slučaj tudi kakšen vžigalnik ali pa škatlo vžigalic, ker vam bo ta 'varnostna oprema' morda rešila življenje, če pozimi obtičite na cesti s pokvarjenim ali pa ohromljenim (pomanjkanje goriva ali energije) avtomobilom.

Tudi Teslin model Y je relativno skromen (1,6 kWh) glede porabljene električne energije za ogrevanje potniške kabine, še nekoliko več jo porabi Renaultov zoe (1,8 kWh), najbolj potraten z energijo pa je 'nemški trio' (VW e-Up (2 kWh), BMW iX (2 kWh) in VW ID.3 (2,3 kWh)). Zanimive so tudi razlike med avtomobili glede porabljenega časa za doseganje konstantne temperature (20 stopinj Celzija). V tem pogledu je najbolj 'športen' pregrešno dragi BMW iX, ki to nalogo izpolni že v dobrih dvanajstih sekundah, občutno počasnejša (približno 25 minut) sta VW ID.3 in Hyundaijeva kona elektro in pa FIAT 500e (več kot 30 minut …), povsem pa so v tem pogledu 'telebnili' izdelki trije testni primerki (renault zoe, VW e-Up in tesla model Y), ker jim tudi po 40. minutah ogrevanja potniške kabine pri -10 stopinj Celzija ni uspelo segreti notranjosti potniške kabine na željeno temperaturo. Tako so v renaultu izmerili največ 14 stopinj Celzija, malenkostno toplejše (15 stopinj Celzija) bo vzdušje v modelu znamke Tesla, medtem ko bodo potniki v volkswagnu e-Up še vedno lahko uživali v 'zimski pravljici' (10 stopinj Celzija). Po nemškem prepričanju pa za takšne pomanjkljivosti ni kriva premajhna zmogljivost grelnih elementov, temveč varčevanje na nepravem mestu, ker je v nekaterih tokrat testiranih avtomobilih enostavno premalo vgrajenih zračnih rež in šob.

Na zimsko uporabnost avtomobila pa vpliva tudi količina vgrajene toplotne izolacije, ker se je notranjost potniške kabine pri nekaterih tokrat testiranih avtomobilih v slučaju nedelovanja gretja ohladila hitreje. Tudi v tem pogledu je slavil BMW iX, ker je bilo po polurnem izklopu gretja v notranjosti potniške kabine, ki jo potniki v tem času niso zapuščali, še vedno 10 stopinj Celzija. V občutno manjšem in posledično tudi občutno slabše izoliranem izdelku znamke Volkswagen (model e-Up) znaša temperatura v enakih okoliščinah samo še 5 stopinj Celzija. Nemci ponujajo še en možni razvoj dogodkov. Ob tem omenjajo hyundaija (model kona elektro), kjer bo po 5-minutnem nedelovanju gretja v kabini še vedno 14 stopinj Celzija, bo v tesli (model Y) in renaultu (model zoe) v istem časovnem obdobju že bolj hladno (samo še 10 stopinj Celzija). Iz podobnega testa glede ohranjanja temperature v potniški kabini je edino volkswagen ID.3. Na koncu velja poudariti, da za efektivno gretje potniške kabine ob zimskih vožnjah z vašim električnim avtomobilom ne potrebujete toplotne črpalke, vsaj tako razmišljajo strokovnjaki kluba ADAC, ker so na tem testu sodelovali tudi avtomobili z vgrajenimi toplotnimi črpalkami, ki pa glede ogrevanja niso prav nič boljše kot klasično ogrevanje ob uporabi elektrike …