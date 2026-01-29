Več fizičnih gumbov namesto ekranov na dotik

Žal še vedno živimo v časih dvojnih meril, ki so v nekaterih primerih že povsem skregana z logiko. Lep primer tega je interakcija voznikov s pametnimi telefoni v vozilih med vožnjo, ki je seveda nevarna, če pa voznik med vožnjo uporablja 'pametni telefon', ki je vgrajen v armaturno ploščo, pa s tem ni nič narobe, čeprav gre v bistvu za isto početje.

Sedaj, po številnih opozorilih razumnih ljudi in klubov ter organizacij, so se končno zganili tudi v organizaciji Euro-NCAP, ki jo nekateri zaradi nekaterih sprejetih bizarnih stališč v bližnji preteklosti itak ne jemljejo več resno, ker bodo po novem avtomobili z zasloni na dotik in manjkajočimi fizičnimi gumbi in stikali v pogledu varnosti ocenjeni slabše od normalnih vozil z manj vgrajene 'IT krame'. Po novem se od proizvajalcev avtomobilov pričakuje, da znova vzpostavijo red v potniških kabinah in poskrbijo za vgradnjo fizičnih stikal, s katerimi vozniki uporabljajo trobljo, izvedejo vklop smernikov in varnostnih smernikov, vklop brisalcev in sistema 'eCall', poleg tega bodo morali proizvajalci poskrbeti tudi za bolj enostavne menije in podmenije upravljana vozil.

K takšni odločitvi so najbolj pripomogla opozorila klubov kot je ADAC, svoje pa so prispevala tudi mnenja potrošniških organizacij, ker se je veliko uporabnikov pritoževalo nad 'varčevalnimi programi' (izgon fizičnih gumbov in stikal in uvajanje zaslonov na dotik …) proizvajalcev, ki so jih oni seveda oglaševali kot nekaj 'premijskega', čeprav so ob tem v resnici zavili v smer cenenosti (lep primer cenenosti so tudi vratne kljuke v barvi karoserije ter odsotnost karoserijskih detajlov v obliki sijoče kovine …), ker je vgradnja ekrana na dotik v armaturno ploščo pač cenejša kot pa izdelava orodij za nastanek fizičnih gumbov in stikal. In ker je vse to 'premijsko' vas ob tem seveda lahko še dobro udarijo po žepu.

To, da ob 'drajsanju' po vgrajenih ekranih med vožnjo avtomobila lahko na slepo prevozite veliko metrov (odvisno od potovalne hitrosti …) in na cesti zaradi tega posledično povzročite kakšno 'sranje' ali pa da zaradi tega celo izgubite življenje (ali pa ga izgubi nekdo drug …) pa proizvajalcev avtomobilov, ki so neverjetno 'zaskrbljeni' za varnost potnikov v njihovih vozilih sploh ni motilo, ker pač niso 'človekoljubne organizacije' …