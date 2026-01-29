Avto.info
C5 Aircross 1.2 PureTech Feel Pack C5 Aircross AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
C5 Aircross 1.2 PureTech Feel Pack C5 Aircross AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
MX-30 35.5kWh MX-30 AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Crossland 1.2 TURBO Elegance Crossland AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
C4 Grand SpaceTourer 1.5 Feel BHDi AUT. C4 Grand SpaceTourer AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Giulia 2.0 Turbo Q4 TI Aut. Giulia AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Mokka 1.2 TURBO GS-Line Mokka AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Ford Tourneo Courier TITANIUM 1.0ECOBOOST-SLO-ZIM.PAKET-KAMERA-KEYLESS Ford Tourneo Courier SUMMIT AVTO, družba za uvoz in prodajo avtomobilov, d.o.o.
Ford Puma ST-Line 1.0 EcoBoost AVT7-SLO-1.L-LED-NAVITEMP-KAM Ford Puma SUMMIT AVTO, družba za uvoz in prodajo avtomobilov, d.o.o.

Zmaga razuma

Več fizičnih gumbov namesto ekranov na dotik

Zmaga razuma: Več fizičnih gumbov namesto ekranov na dotik

Zmaga razuma

Avtor: Foto: ADAC/Martin Hangen

Žal še vedno živimo v časih dvojnih meril, ki so v nekaterih primerih že povsem skregana z logiko. Lep primer tega je interakcija voznikov s pametnimi telefoni v vozilih med vožnjo, ki je seveda nevarna, če pa voznik med vožnjo uporablja 'pametni telefon', ki je vgrajen v armaturno ploščo, pa s tem ni nič narobe, čeprav gre v bistvu za isto početje.

Sedaj, po številnih opozorilih razumnih ljudi in klubov ter organizacij, so se končno zganili tudi v organizaciji Euro-NCAP, ki jo nekateri zaradi nekaterih sprejetih bizarnih stališč v bližnji preteklosti itak ne jemljejo več resno, ker bodo po novem avtomobili z zasloni na dotik in manjkajočimi fizičnimi gumbi in stikali v pogledu varnosti ocenjeni slabše od normalnih vozil z manj vgrajene 'IT krame'. Po novem se od proizvajalcev avtomobilov pričakuje, da znova vzpostavijo red v potniških kabinah in poskrbijo za vgradnjo fizičnih stikal, s katerimi vozniki uporabljajo trobljo, izvedejo vklop smernikov in varnostnih smernikov, vklop brisalcev in sistema 'eCall', poleg tega bodo morali proizvajalci poskrbeti tudi za bolj enostavne menije in podmenije upravljana vozil.

K takšni odločitvi so najbolj pripomogla opozorila klubov kot je ADAC, svoje pa so prispevala tudi mnenja potrošniških organizacij, ker se je veliko uporabnikov pritoževalo nad 'varčevalnimi programi' (izgon fizičnih gumbov in stikal in uvajanje zaslonov na dotik …) proizvajalcev, ki so jih oni seveda oglaševali kot nekaj 'premijskega', čeprav so ob tem v resnici zavili v smer cenenosti (lep primer cenenosti so tudi vratne kljuke v barvi karoserije ter odsotnost karoserijskih detajlov v obliki sijoče kovine …), ker je vgradnja ekrana na dotik v armaturno ploščo pač cenejša kot pa izdelava orodij za nastanek fizičnih gumbov in stikal. In ker je vse to 'premijsko' vas ob tem seveda lahko še dobro udarijo po žepu.

To, da ob 'drajsanju' po vgrajenih ekranih med vožnjo avtomobila lahko na slepo prevozite veliko metrov (odvisno od potovalne hitrosti …) in na cesti zaradi tega posledično povzročite kakšno 'sranje' ali pa da zaradi tega celo izgubite življenje (ali pa ga izgubi nekdo drug …) pa proizvajalcev avtomobilov, ki so neverjetno 'zaskrbljeni' za varnost potnikov v njihovih vozilih sploh ni motilo, ker pač niso 'človekoljubne organizacije' …

Send to Kindle
| Share

Oddaj komentar

Pridružene novice

04.02.2026
Novi VW T-Roc 2026 že navdušuje v Sloveniji!: Novi VW T-Roc 2026 že navdušuje v Sloveniji!
02.02.2026
Audi akcija 2026 – ugodne ponudbe pri Porsche Inter Auto: Audi akcija 2026 – ugodne ponudbe pri Porsche Inter Auto
31.01.2026
Opel Frontera Electric: Ko električna mobilnost postane realna izbira za vsakdan
31.01.2026
Novo predsedstvo in program dela : Sekcija za osebna motorna vozila v letu 2026
30.01.2026
Goodyear in TIP Group : NADALJEVANJE PARTNERSTVA ZA ZMOGLJIVEJŠE IN OKOLJU PRIJAZNE VOZNE PARKE
30.01.2026
CITROËN BERLINGO, PEUGEOT RIFTER IN FIAT QUBO L: VELIKA VRNITEV PRILJUBLJENIH IN VSESTRANSKIH MODELOV Z DIZELSKIMI MOTORJI
30.01.2026
Mazda CX-5 je dosegla mejnik: 5 milijonov izdelanih in prodanih vozil na svetovnem trgu
29.01.2026
Gran Turismo 7 : Xiaomi SU7 Ultra zapelje na virtualno dirkališče
28.01.2026
Subvencije za električna vozila v letu 2026: je zdaj najboljši čas za nakup?: Subvencije za električna vozila v letu 2026: je zdaj najboljši čas za nakup?
28.01.2026
Piaggio porter 4PE-Kit: Porter z obrazom znamke Caselani

Iskalnik rabljenih vozil

Išči

E-novice s področja avtomobilizma - prijava / odjava