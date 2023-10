Večina kupcev priključnih hibridov obžaluje nakup

Pri nemški agenciji Dataforce, ki spremlja dogajanja na nemškem avtomobilskem trgu, so se pred kratkim začeli spraševati, kam so poniknili kupci novih priključnih hibridov, zato so se odločili, da bodo zadevo raziskali …

V prvih treh kvartalih leta 2022 so nemški kupci izvedli nakupe 215.647 novih priključno hibridnih vozil (Plug-in-Hybrid), v istem obdobju letošnjega leta se je za nakup tako pogonsko zasnovanega vozila odločilo samo še 123.354 (- 43 %) Nemcev in Nemk. Za to obstajata dva razloga, kot prvega omenjajo trenutno odsotnost državnih subvencij, bolj pomemben pa je naslednji razlog, ker so številni nemški lastniki priključnih hibridov ugotovili to, kar smo nekateri 'čivkali' že dolgo, namreč to, da so modni priključni hibridi ekološka farsa, ker vam trgovci prodajo vozilo, ki je zaradi filozofije dvojnega pogona dodatno otovorjeno z zajetno količino akumulatorjev, ki poskrbijo za občuten dvig neto mase vozila, vse to pa se seveda odraža tudi pri slabših voznih lastnostih in zmogljivostih ter pri povečani povprečni porabi fosilnega goriva.

Očitno se s tem strinja tudi večina dosedanjih nemških lastnikov in lastnic takšnih vozil, ki so sodelovali v raziskavi družbe Dataforce, ker so Nemci ugotovili, da bi se za ponovni nakup priključnega hibrida odločilo samo 15 odstotkov izmed vseh dosedanjih lastnikov in lastnic priključnih hibridov. Večina (54 %) nekdanjih lastnikov in lastnic takšnih vozil je presedlala nazaj na fosilno gnane avtomobile, 44 odstotkov teh ljudi pa se je odločilo za nakup striktno električno gnanega avtomobila. Preostala dva odstotka izmed vseh, ki so sodelovali v tej raziskavi si je raje omislilo običajno hibridno vozilo, ker je to veliko bolj pametna opcija kot pa priključni in samo pogojno uporabni (ob pomoči elektrike ne boste prevozili prav veliko kilometrov, vedno pa boste s seboj vlekli prazne akumulatorje …) hibrid.