Večina trgovcev zavrača rabljene električne avtomobile

Iz Nemčije, ki je pomembno merilo utripa dogajanja na tržišču novih in rabljenih avtomobilov, prihaja novica, ki ne bo všeč vsem aktualnim lastnikom in simpatizerjem električnih avtomobilov, ker kaže, da nakup novega električnega avtomobila trenutno ne sodi med najbolj razumna dejanja …

Če verjamemo izsledkom, ki so jih v teh dneh predstavili Nemci, odnosno njihovi družbi Schwacke in Vogel Research ter portal „kfz-betrieb“, potem bodočnost za lastnike rabljenih električnih avtomobilov ni ravno najbolj rožnata. To potrjujejo predvsem izsledki družbe Schwacke, kjer ugotavljajo, da 'finančni samomor' (po enem letu lastništva je mercedes-benz EQS vreden samo še 43.000 evrov (cena novega vozila: 100.000 evrov (približno) …) ne predstavlja samo nakup kakšne nove, striktno električno gnane in dobro zavaljene, že skoraj 3-tonske oblikovno povsem brezizrazne (avto izgleda kot kos mila z nameščenimi kolesi …) '4-kolesne krave', ker se temu ne boste mogli izogniti niti po treh letih lastništva kakšnega modnega in posledično priljubljenega, podobno gnanega SUV (športno-funkcionalno vozilo) izdelka.

Na priloženi tabeli podjetja Schwacke lahko ugotovite, da bo priljubljeni modni 'šišmiš' (oblikovni križanec) znamke Mazda (model MX-30) po treh letih življenja in prevoženih 60.000 kilometrih vreden samo še 40 % njegove nabavne cene, najbolje pa v tem pogledu kaže južnokorejskemu 'SUV električarju' znamke Hyundai (model kona EV), ker bo v enakih okoliščinah precej bolje (po treh letih bo še vedno vreden 58,7 % nabavne cene …) ohranjal svojo vrednost. Te ugotovitve podpira tudi poročilo podjetja Vogel Research ter portala „kfz-betrieb“, kjer v teh dneh poročajo o novem bojkotu rabljenih električnih avtomobilov, ki so ga sprožili številni nemški trgovci z rabljenimi in novimi avtomobili, ob tem pa seveda omenjajo predvsem besedo 'Unverkäuflich!', ki označuje nekaj kar ne boste mogli prodati …

Po nedavno izvedeni (v letošnjem juniju) anketi je 68,7 odstotka izmed vseh vprašanih nemških trgovcev z rabljenimi in novimi avtomobili povedalo, da se s prodajo rabljenih električnih avtomobilov ne mislijo več ukvarjati, in to iz preprostega razloga, ker se takšni avtomobili na njihovih parkiriščih spreminjajo v 'parkirne ure', sploh če gre za starejše primerke iz prvega vala električarjev, nekoliko bolje je v primerih, ko skušajo kupcem prodati relativno mlada (do treh let starosti) električna vozila. Posledično je 51,1 odstotka izmed vseh vprašanih mnenja, da se rabljenega električnega vozila v praksi sploh ne da prodati. Do prodaje rabljenega električnega vozila bo prišlo samo takrat, ko bo trgovec občutno (v povprečju - 27 % od nabavne cene vozila) spustil prodajno ceno in ob tem seveda zašel v rdeče številke. To je že doživela večina (80,2 %) izmed vprašanih nemških prekupčevalcev z rabljenimi električnimi avtomobili, podobne izkušnje (61,1 % izmed vseh vprašanih) imajo tudi v bolj resnih nemških avtohišah.