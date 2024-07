'Velika mravljica'

V ponudbi striktno električno gnanih lahkih 'mini' gospodarskih vozil nemške znamke ARI (japonska beseda za mravljo) Motors je po novem tudi občutno večji model z oznako 1710, ki želi na nemškem tržišču privabiti kupce običajnih (vozila z največjo dovoljeno skupno maso v območju 3,5 tone) lahkih gospodarskih vozil.

ARI Motors je očitno eno izmed uspešnih nemških podjetij na področju nemške avtomobilske 'šraufenciger' industrije, ker je veliko njihovih konkurentov do sedaj že propadlo, sami pa še vedno dobro prodajajo 4-kolesne izdelke, ki izvirajo iz Kitajske in so po končani 'evropeizaciji' okrašeni z logotipi znamke ARI Motors. Sedaj so Nemci predstavili striktno električno gnani serijski model z oznako 1710, ki je za nekaj številk večji od njihove uveljavljene modelne ponudbe. Trenutno je kupcem modela 1710 na voljo samo furgon različica tega modela v dveh različnih velikostih (največja dovoljena skupna masa v območju 3,5 tone (nemška prodajna cena brez dajatev: 44.990 evrov) in 4,25 tone (48.990 evrov)).

Za samodejno premikanje tega vozila, ki lahko v tovornem prostoru z volumnom 12. kubičnih metrov prepelje približno 1,5 tone tovora, so Nemci uporabili električni pogonski sklop s 115 kW (156 KM) pogonske moči ter 350 Nm motornega navora. Tako motoriziran model 1710 lahko doseže največjo hitrost 100 km/h. Za oskrbo vozila s pogonsko energijo bo v osnovni različici poskrbel manjši paket (kapaciteta: 77 kWh) vgrajenih akumulatorjev znamke CATL, ob doplačilu ga bodo nadomestili z večjim paketom akumulatorjev (kapaciteta: 101 kWh). Z manjšim paketom vgrajenih akumulatorjev je avtonomija omejena na 279 kilometrov, z večjim bo uporabnik lahko s samo enim polnjenjem prevozil približno 415 kilometrov. Na hitrih polnilnicah bo polnjenje akumulatorjev (do 80 % kapacitete) končano v približno 45. minutah, na domačem omrežju boste za isti postopek potrebovali približno 8 ur.

Med serijsko opremo takšnega lahkega gospodarskega vozila omenjajo tempomat, dve zračni blazini, 'infotainment' sistem z zaslonom na dotik in vzvratno kamero. Ob doplačilu bo uporabnik deležen tudi vgradnje 'Vehicle-to-Load' funkcije za priklop običajnih hišnih električnih aparatov (230V, 3,3 kW). Za še več odštetega denarja vam lahko tovorni prostor oblečejo z lesom, dodajo nekaj dodatnih vstopnih ročajev, vgradijo LED svetilke in tirnic za privez tovora. Nemci ob tem ponujajo tudi garancijo za vozilo (4 leta, odnosno 60.000 prevoženih kilometrov) in vgrajene akumulatorje (8 let, 400.000 prevoženih kilometrov).