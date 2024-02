Vodilni v segmentu lahkih gospodarskih vozil

Skupina Stellantis se lahko pohvali z rekordnim letom 2023, zelo pa so vodilni zadovoljni tudi z izplenom letošnjega januarja, ker se je ta mednarodni koncern zaradi odličnih lanskih poslovnih rezultatov že zavihtel na drugo mesto lestvice avtomobilskih koncernov, ki v Evropi trenutno prodajo največ novih avtomobilov.

Avtomobilske znamke iz tega koncerna imajo trenutno 18,4-odstotni tržni delež v Evropi (+ 5,9 % dvig prodaje ob primerjavi z letom 2022), povsem neulovljiv za konkurenco pa je tržni delež njihovih znamk v segmentu lahkih gospodarskih vozil, kjer imajo avtomobilske znamke iz koncerna Stellantis več kot 30-odstotni tržni delež (+ 15 % dvig prodaje ob primerjavi z letom 2022). Ob tem poročajo o lanskem dvigu prodaje (ob primerjavi z letom 2022) novih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil na vseh najpomembnejših evropskih tržiščih (Velika Britanija: + 16,8 %, Italija: + 10,6 %, Nemčija: + 5 %, Španija: + 3,6 % in Francija: + 2,2 %), zadovoljni so tudi z lanskim dvigom prodaje v državah Beneluxa, na Irskem, na Portugalskem in v Švici. Na splošno so avtomobilske znamke te skupine najbolj uspešne (v pogledu prodanih novih vozil) v Franciji, Italiji in na Portugalskem, medtem ko največ novih električno gnanih vozil kupijo na Nizozemskem in v Franciji.

Ob primerjavi z letom 2022 se je lani povečala (+ 14 %) tudi prodaja novih, striktno električno gnanih avtomobilov, posledično ima skupina Stellantis trenutno 14,2-odstotni tržni delež v evropskem segmentu 'električarjev', v določenih segmentih električno gnanih vodil ima korporacija s sedežem v Amsterdamu, celo vodilni tržni delež v Evropi. Še bolje jim kaže v evropskem segmentu striktno električno gnanih lahkih gospodarskih vozil, kjer imajo trenutno celo 38,6-odstotni tržni delež. Nad 'električarji' iz koncerna Stellantis so najbolj navdušeni Francozi (27,4-odstotni tržni delež), podobno je tudi v Italiji, kjer avtomobilske znamke iz tega koncerna dominirajo na tržišču, posledično ima znamka FIAT na domačem tržišču dominantni, 45,5-odstotni tržni delež v segmentu lahkih gospodarskih vozil. K lanskem prodajnem uspehu je zelo pripomogla tudi znamka Opel, točneje model corsa, ki je v Evropi že tretje leto zapored najbolje prodajan 'supermini' (B segment).

Nad izdelki skupine Stellantis so zelo navdušeni tudi kupci iz Španije, ker ima ta koncern trenutno primat glede količine prodanih novih električnih vozil in dominantno vlogo v segmentu striktno električno gnanih lahkih gospodarskih vozil. Podobno je tudi v Veliki Britaniji, kjer ima znamka Vauxhall vodilno vlogo na tržišču striktno električno gnanih lahkih gospodarskih vozil, nekoliko slabše jim gre v segmentu fosilno gnanih vozil te vrste, ker so na tretjem mestu lestvice znamk z največ prodanimi vozili te vrste. Kljub temu imajo tudi aduta v obliki električno gnane mokke 'Electric', ki je na otočju najbolje prodajan elektrificiran SUV iz evropskega B segmenta. Dobre prodajne rezultate pa znamke pod dežnikom koncerna Stellantis dosegajo tudi letos, ker so zaključili letošnji januar z 19,7-odstotnim tržnim deležem v Evropi in ob tem povečali (+ 17,6 %) tudi prodajne številke ob primerjavi z januarjem leta 2022. Največ novih 'vernikov' so v koncernu Stellantis letos našli na Norveškem (+ 103,5 %) ter v Nemčiji (+ 61 %) in na Irskem (+ 57,7 %), v kvaliteto njihovih izdelkov je v letošnjem januarju verjelo tudi več kot 27 % dodatnih britanskih kupcev (ob primerjavi z letom 2022), več kupcev so v letošnjem januarju našli tudi v Franciji (+ 19 %) in Italiji (+ 14,1 %), kjer je skupina Stellantis po zaslugi prikupne Fiatove pande (najbolje prodajan avtomobil na italijanskem tržišču) itak številka 1 (6 izmed desetih najbolje prodajanih novih avtomobilov je narejenih v tovarnah koncerna Stellantis …).

V letošnjem januarju je skupina Stellantis še dodatno okrepila (za 20 % povečano število prodanih novih vozil ob primerjavi z letom 2022) dominanco na evropskem tržišču lahkih gospodarskih vozil, kjer imajo posledično trenutno 31,1-odstotni tržni delež, nekoliko manjši evropski tržni delež (29 %) imajo trenutno v segmentu električno gnanih lahkih gospodarskih vozil, tudi v tem primeru so prodajne številke poskočile za 20 odstotkov. Opel (+ Vauxhall) je trenutno avtomobilska znamka z največ novimi 'sledilci' (+ 35,9-odstotni dvig prodaje v primerjavi z letom 2022), nekoliko manj razlogov za veselje imajo trenutno pri znamkah Citroën (+ 23 %), Peugeot (+ 23,7 %) in Jeep (+ 21,4 %), dobro gre tudi znamki Alfa Romeo (+ 14,6 %), presenetljivo dobro gre znamki Lancia. Čeprav bo aktualni model ypsilon v kratkem dobil nasledstvo, se je za nakup tega šik mestnega avtomobila v letošnjem januarju odločilo 9,3-odstotka dodatnih kupcev.