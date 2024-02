Vojna napoved 'zavaljenim 4-kolesnim kravam'

Iz Pariza prihaja novica, ki ne bo všeč ljubiteljem modnih in z razumom ne ravno najbolje usklajenih SUV vozil, ker so se Parižani na nedavno izvedenem referendumu odločili, da ne bodo več podpirali klasične dekadentnosti, ki jo v današnjem času najlepše utelešajo modni navidezni terenci in ostale, čedalje večje in čedalje težje '4-kolesne krave'.

Ena izmed najbolje vidnih posledic 'amerikanizacije' Evrope je razvidna ob pogledu na današnje avtomobile, ki v duhu prave dekadentnosti prebivalcev in prebivalk Evrope postajajo čedalje večji, posledično pa tudi čedalje težji v kombinaciji z že prav absurdno odmerjenimi zalogami pogonske moči. S takšno filozofijo se seveda pridno oddaljujemo od dejanskega 'zelenega prehoda', ki ga očitno razumejo samo še na Japonskem, kjer že dolgo obstaja kategorija majhnih mestnih 'Kei-Car' (lahek avtomobil) avtomobilov, ki so zaradi svoje majhnosti in za današnje pojme šibke motoriziranosti idealna mestna vozila za vsakdanje opravke prebivalcev številnih japonskih velemest. V ZDA in Evropi se medtem pridno uveljavlja zapoved večje je boljše, seveda v kombinaciji s klasičnim 'Greenwashingom', ki nas prepričuje, da so 2,5-tonske 'SUV krave' in podobno odmerjeni potniški kombiji (aka 'limuzinski kombi', še ena bedarija današnjega marketinga …) ter modni, že skoraj 6-metrski poltovornjaki z dvojno kabino, neverjetno 'ekološki' in kot taki idealna 'mestna vozila' …

Zaradi vsesplošno razširjene dvojne morale, po kateri je moj 19-letni, 3,8-metrski (skupna dolžina), predstavnik evropskega B segmenta z vgrajenim bencinskim pogonskim sklopom, ki lahko mobilizira 80 KM (59 kW) pogonske moči in ob tem ustvari 138 gramov CO2 emisij na vsak prevoženi kilometer, uvrščen med '4-kolesne prašiče' (Euro III), medtem ko so nekatere aktualne 'SUV krave', ki lahko ustvarijo od 200 do 300 gramov CO2 emisij na vsak prevoženi kilometer neverjetno 'čiste' (Euro VI), je boj proti podnebnim spremembam samo še farsa (svet bomo baje rešili z lesenimi žličkami, kozarčki in slamicami ter krožniki za piknik, ki ne bodo narejeni iz plastike, na sam piknik se bomo pa v interesu lastne varnosti (za ostale udeležence v prometu nam je pa itak vseeno …) seveda pripeljali s kakšno ogromno '4-kolesno kravo' …), ker na ta način definitivno ne bomo rešili planeta. Namesto tega se bo planet v bližnji bodočnosti ob pomoči podnebnih sprememb najbrž kar 'samoočistil' pogoltnih in požrešnih 'mravelj na dveh nogah', ki imajo vedno premajhne avtomobile, vedno premajhne hiše in stanovanja ter vedno premalo vsega. Zraven bomo pa še fantazirali, da želimo nekaj storiti za naše zanamce …

Sedaj smo v Parizu priča prvi zmagi razuma, ker so se Parižani pod vodstvom županje Anne Hidalgo na referendumu odločili, da jim je zadosti terorja družbeno povsem neodgovornih lastnikov ogromnih in posledično izredno dobro rejenih modernih štirikolesnikov, ki ob parkiranju zavzamejo več prostora kot običajni avtomobili, z ogromnimi pogonskimi sklopi bolj onesnažujejo okolje, s povečano maso pa tudi bolje uničujejo obstoječo cestno infrastrukturo. Če k temu prištejete še dejstvo, ki pravi, da so SUV vozila zaradi visoko nameščenih pokrovov motorjev dejansko smrtno nevarna za otroke, pešce in kolesarje ter vse ostale udeležence v prometu, ki jim razum preprečuje nakup in lastništvo modnih 'SUV tankov', potem vas nedavno izglasovana odločitev prebivalcev in prebivalk Pariza sploh ne sme presenetiti. Ob tem je seveda potrebno povedati to, da je ta odločitev v prvi vrsti pogubna predvsem za pariške dnevne migrante, ki v mestu nimajo lastnega parkirnega mesta ali lastne garaže, medtem ko so pariški lastniki takšnih vozil, obrtniki in mestne javne službe zaenkrat oproščeni novih dajatev, ki bodo v Parizu nekaterim občutno podražila parkiranje.

Po novem bo moral obiskovalec francoskega glavnega mesta s fosilno ali pa hibridno gnanim osebnim avtomobilom z neto maso vozila, ki je višja od 1,6 tone, za vsako uro parkiranja v centru mesta odšteti 18 evrov, do sedaj ste za eno uro parkiranja odšteli samo 6 evrov, odnosno 4 evre na uro v predmestjih (tam bodo lastniki zavaljenih vozil po novem za eno uro parkiranja morali odšteti najmanj 12 evrov). Podražitvi parkiranja se ne bodo mogli izogniti niti lastniki 'ekoloških vozil' v obliki striktno električno gnanih avtomobilov z več kot dvema tonama neto mase. Odločitev prebivalcev in prebivalk Pariza podpira tudi prvi mož (Fatih Birol) mednarodne agencije za energijo (IEA), ki pravi, da moramo v želji po 'zelenem prehodu' dejansko omejiti porabo pogonskih energentov in ob tem z obdavčitvijo družbeno neodgovornih lastnikov ogromnih vozil poskrbeti tudi za večjo varnost pešcev in kolesarjev v mestih, nasprotujejo ji pa proizvajalci avtomobilov, ker s prodajo ogromnih '4-kolesnih krav' seveda zaslužijo največ denarja. Pričakovati je, da bodo pariško prakso prevzela tudi ostala francoska in nekatera evropska mesta. In kdaj bomo takšni razumni odločitvi priča tudi na Balkanu? Najbrž nikoli …