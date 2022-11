„Volkswagen – The Originals“

Ob nedavnem sodelovanju znamk Volkswagen in Majorette je nastala očarljiva serija majhnih kultnih volkswagnov v merilu 1:64, ki je v teh dneh že na voljo kupcem, in to po razumnih prodajnih cenah (ob nakupu običajnega modelčka …), ker bodo kupcem na voljo tudi miniature iz posebne, občutno dražje 'Deluxe' kolekcije.

Jedro nove francosko-nemške kolekcije avtomobilskih miniatur sestavljajo trije, že zdavnaj kultni volkswagni ('Käfer' (prvotni 'hrošč'), 'Golf I' in 'Bulli' (T1 & T3)), ki bodo kupcem na voljo v številnih barvnih in grafičnih kombinacijah. Za odštetih 4,29 evra (nemška prodajna cena) bo kupec prejel osnovni modelček iz serije 'The Originals', če si bo omislil modelček golfa ali 'hrošča' bo lahko celo pogledal kaj se skriva pod prednjim pokrovom, obstajajo pa tudi seti (cena 2-delnega seta lahko doseže slabih 22 evrov …), kjer skrbno izbrani miniaturni volkswagen vleče prikolico. Vrh ponudbe pa predstavljajo modelčki iz 'Deluxe' kolekcije, ki so občutno dražji, vendar nagradijo kupce z individualnostjo in ekskluzivnostjo (manj izdelanih primerkov …) ter posebnostjo v obliki drugače oblikovanih platišč ob povezavi s setom gumijastih pnevmatik.

Na ta način si lahko hitro omislite garažo, polno kultnih in zgodovinsko najpomembnejših volkswagnov, čeprav vam ob tem ne bo potrebno jemati hipoteke ali pa kupiti večje hiše z več garažami …