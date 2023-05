Vpliv astrologije na statistiko prometnih nesreč

Zaposleni v nemški zavarovalnici Verti Versicherung AG so se lotili interne raziskave glede astroloških znamenj in njihove vpletenosti v prometne nesreče. Ob tem so upoštevali obsežno hišno bazo podatkov (približno 850.000 primerov) in dobili zanimive rezultate, ki pa seveda nimajo nobene znanstvene podlage.

Nemce je ob tem zanimalo predvsem to kakšna astrološka znamenja imajo nemški vozniki in voznice, ki so lani na nemških cestah povzročili največ prometnih nesreč, seveda pa jih je ob tem zanimalo tudi to kakšna astrološka znamenja imajo vozniki, ki se bolj poredko zapletejo v prometne nesreče. Ob tem moramo seveda upoštevati, da moramo izsledke te raziskave jemati z rezervo, ker za te izsledke ni nobenih znanstvenih dokazov, ker temelji samo na statistiki.

Je pa ob tem zanimivo to, da so ljudje, ki so rojeni v znamenju dvojčkov, znova prepoznani kot vozniki, ki se največkrat zapletejo v prometne nesreče, ker so Nemci lani izvedli podobno raziskavo, kjer so primerjali statistične podatke iz leta 2021. Leta 2021 so se na drugem mestu znašli predstavniki ljudi, ki so rojeni v znamenju raka, vendar so jih lani prehiteli ljudje, ki so rojeni v znamenju device, medtem ko so 'raki' lani pristali na četrtem mestu lestvice najbolj številnih povzročiteljev prometnih nesreč. Na tretjem mestu pa letos najdemo predstavnike ljudi, ki so rojeni v znamenju leva.

Zanimivo je tudi to, da vozniki v znamenju dvojčkov niso samo največkrat udeleženi v prometnih nesrečah, temveč ob tem povzročijo tudi največ škode. Takoj za njimi so v tem pogledu ljudje, ki so rojeni v znamenju bika in ljudje, ki so rojeni v znamenju kozoroga. Na nasprotnem koncu lestvice (astrološka znamenja, ki se najmanj pogosto zapletejo v prometne nesreče …) pa najdemo predstavnike ljudi v znamenjih strelca, škorpijona in tehtnice, medtem ko ljudje, ki so rojeni v znamenju bika ali vodnarja v prometnih nesrečah povzročijo najmanjšo škodo.