Vrnitev k tradicionalnim športnim vrednotam

Toyota MR2 Fiat X1/9

Proti koncu leta 2021 so nas pri znamki Toyota presenetili s predstavitvijo striktno električno gnanega prototipa športnega avtomobila, ki bi pri tej znamki lahko nadaljeval tradicijo modela MR2. Sedaj so iz Japonske pricurljale nove informacije glede tega prototipa.

Avtomobil, ki so ga Japonci prvič pokazali v decembru leta 2021, se upira aktualni modi, ki je poskrbela za neskončen dotok novih SUV modelov, ker uteleša vse nekdanje vrednote (kompaktne zunanje mere, samo en par bočnih vrat, dvosedežnik, oblika sledi namenu, lahka masa in živahen bencinski pogonski sklop …) pravih športnih avtomobilov iz vrst kupejev in njihovih odprtih sorodnikov. Po navedbah japonske revije Best Car magazine so se Japonci odločili, da si na začetku tega teksta omenjen prototip iz leta 2021, ki naj bi v serijski različici nosil logotipe znamke Gazoo Racing, zasluži prehod v serijsko proizvodnjo.

Po do sedaj znanih informacijah gre za športni avtomobil v velikosti aktualne mazde MX-5, ki naj bi z razumno prodajno ceno v območju od 16.500 do 21.000 ameriških dolarjev (približno) pritegnil veliko domačih in tujih kupcev, ker Japonci ob tem ne stavijo na 'elektriko', posledično naj bi za samodejno premikanje tega vozila poskrbel 1,0-litrski blagohibridni pogonski sklop s pritaknjeno turbo tehnologijo. 3-valjni bencinski motor, ki ga razvijajo pri znamki Suzuki, bo lahko po potrebi mobiliziral približno 120 'konj' (88 kW) ter 200 Nm motornega navora, in to ob povezavi z nizko maso (približno 1000 kg), zato bo takšen avtomobilček povsem zadostno živahen (pospeševanje od 0-100 km/h v območju devetih sekund …).

Pri znamki Toyota bodo ob tem poskrbeli za razvoj podvozja in vzmetenja, ki ga bo najbrž prispevala aktualna generacija toyote yaris, medtem ko so pri znamki Daihatsu zadolženi za ustvaritev dokončne serijske podobe bodočega kompaktnega japonskega športnika v stilu nekdanje toyote MR2, ki je v dveh generacijah zelo uspešno kopirala zasnovo (ob tem so jo tudi ponesli na višjo raven …) ljudskega športnika s sredinsko nameščenim pogonskim sklopom, ki so jo iznašli Italijani s prihodom kultnega fiata X1/9 …