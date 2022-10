Vrnitev malega italijanskega ‘tigra’

OM Tigrotto

Na letošnjem, nedavno minulem sejmu gospodarskih vozil IAA v Hannovru, se je publiki predstavilo tudi novo konceptno vozilo znamke IVECO, ki obuja spomin na legendarni serijski izdelek znamke OM iz časov, ko se je v Italiji odvijal njihov ‘Boom economico’.

Vendar v korporaciji IVECO tokrat niso predstavili spiritualnega naslednika legendarnega lahkega tovornjaka (uporabna nosilnost v območju od 4 do 6 ton …) znamke OM (Officine Meccaniche Fabbrica Bresciana Automobili, leta 1975 jo je absorbiral FIAT, odnosno IVECO), ki je v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja v bistvu postavil na noge italijansko industrijo, temveč so tokrat posnemali filozofijo znamke Mercedes-Benz, kjer so že pred mnogimi leti poskrbeli za podobno transformacijo terenskega modela iz serije G, ki se je potem spremenil iz ruralnega in prav nič prestižnega vojaškega terenskega vozila v današnjo ‘mestno kočijo’ za premožne in seveda odlično družbeno neodgovorne lastnike, ki z ogromnimi terenskimi vozili strašijo pešce in kolesarje po naših mestih in krajih.

Tako smo sedaj na osnovi aktualnega serijskega modela daily v različici 4x4 dobili prototipno ‘lifestyle’ različico ‘Tigrotto’ (tigrček), ki se lahko pohvali z dodatno dvignjenim podvozjem, še večjimi kolesi, večbarvno karoserijo ter modificirano notranjostjo potniške kabine, seveda po okusu bolj razvajenih potnikov. Tako med vgrajeno opremo omenjajo sedeže, ki so oblečeni v usnje ter tribarvno armaturno ploščo ter večjo količino pravega lesa, ki pa jo niso uporabili ob opremljanju potniške kabine, temveč ob prekrivanju dna tovornega prostora. Pod motornim pokrovom te ‘premijske’ in najbrž tudi ‘športne’ (glede na zmedeno dojemanje današnjega marketinga …) različice modela daily se skriva serijski ‘traktorski’ pogonski sklop (tip F1C.129-Diesel), ki lahko ponudi uporabniku 176 KM (129 kW) pogonske moči ter 430 Nm motornega navora. Glede na nameščene pnevmatike in odmaknjenost dna karoserije od vozne podlage lahko od takšnega vozila najbrž pričakujemo dobre ‘plezalne sposobnosti’ ob vožnji izven urejenih površin.

Usoda italijanskega ‘tigrčka’, ki je sedaj nekoliko zrasel (uporabna nosilnost v območju sedmih ton …), je odvisna predvsem od pozitivnih reakcij potencialnih kupcev, v nasprotnem primeru bo tigrotto samo lep primer kako se lahko dolgočasno, vendar zelo uporabno terensko vozilo spremeni v atraktiven avtomobil.