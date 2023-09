Vstop na tržišče skozi zadnja vrata

V Nemčiji se je v teh dneh pojavil novi električni avtomobil kitajskega porekla, ki pa zaradi uporabljene 'Einzelabnahme' filozofije prodajalca ni deležen olajšav (subvencija) ob nakupu.

Pri nemškem podjetju LADA Automobile GmbH, ki ima v Nemčiji status proizvajalca avtomobilov (posledično lahko na leto uvozijo 1000 novih vozil, ki niso opremljena po varnostnih in okoljevarstvenih EU standardih …), so se morali ob izbruhu ukrajinsko-ruskega konflikta in posledičnim EU sankcijam prilagoditi novi realnosti, ki jim onemogoča uvoz novih avtomobilov znamke Lada, predvsem modela niva, ki ima tudi v Nemčiji že zdavnaj kultni status med ljubitelji dejansko uporabnih in cenovno dostopnih SUV vozil, ker je lada niva v bistvu prvi pravi kompaktni evropski SUV (terensko prehodno vozilo s samonosno karoserijo, prava terenska vozila imajo vozne šasije po zgledu tovornjakov …).

Če so se v tem nemškem podjetju, ki domuje v kraju Neu Wulmstorf (okrožje Harburg v Spodnji Saški), želeli obdržati v poslu z avtomobili, so morali hitro najti nove, neruske dobavitelje novih avtomobilov. Partnerja so našli na Kitajskem, v obliki znamke Dayun, kjer so bili do sedaj znani predvsem po njihovih mopedih ter po tovornjakih različnih velikosti, sedaj so se Kitajci specializirali še za izdelavo dejansko kompaktnih (dolžina vozila: 370 cm) električnih avtomobilov. Dayuna ES3 bi z lahkoto primerjali s podobnim izdelkom znamke Dacia (model spring), ker ima podobne karoserijske mere (ES3 je nekoliko širši …), je pa tudi nekoliko bolje opremljen kot romunska konkurenca. Po navedbah nemškega 'proizvajalca' so vsa vozila serijsko opremljena z usnjenim oblazinjenjem, samodejno klimatsko napravo, tempomatom, kamero za vzvratno vožnjo, 'Keyless GO' funkcijo ter 'Wi-Fi Hotspot' točko (deljenje internetne povezave z mobitelom) in 8-palčnim zaslonom na dotik.

Za samodejno premikanje tega avtomobila, ki ima EU homologacijo, so Kitajci uporabili električni pogonski sklop z razpoložljivimi 35 kW (48 KM) pogonske moči, ki lahko vozilu zagotovi trenutno neznane zmogljivosti glede pospeševanja, vemo samo to, da gre za relativno varno vozilo, ker z njim ne boste najhitrejši, sploh pa ne na avtocestah, ker znaša končna hitrost modela ES3 samo 100 km/h (tako hitro ste se lahko peljali tudi s 'fičkom' (zastava 750) ali pa 'bolhco' (fiat 126) …). Omenjajo pa tudi največji akcijski doseg s samo enim polnjenjem akumulatorjev (kapaciteta: 33,5 kWh), ki znaša približno 200 km. Med posebnostmi tega avtomobilčka, katerega prtljažni prostor lahko v osnovi sprejme 255 litrov tovora, pa omenjajo tudi solidno odmerjeno 'praznino' med karoserijskim dnom in vozno podlago, ki znaša 19,2 cm.

Kompaktni, striktno električno gnani kitajski SUV (označba prodajalca …) si lahko v Nemčiji omislite že za odštetih 27.490 evrov, čeprav verjetno ne bo našel prav veliko kupcev, ker je enostavno predrag, kot edini smiselni razlog pa velja omeniti individualizem, ker tega avtomobila po vsej verjetnosti ne boste srečali prav pogosto, individualizem pa ima svojo ceno …