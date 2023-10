Z4 z dodano vrednostjo

Iz Italije prihaja novica o novem 'serijskem' modelu znamke Ares, kjer so se tokrat odločili za nastanek manjše serije zelo 'retro' oblikovanega spiderja v stilu grandioznih italijanskih spiderjev iz petdesetih let prejšnjega stoletja. Ob tem so Italijani uporabili tehnološko platformo BMW-ja Z4.

Z modelom wami lalique spyder, ki ne želi skrivati oblikovalskega vpliva legendarnega spiderja aristokratske znamke Maserati (tip A6GCS 2000 Frua spider, 1953-1955), ki je nastal v samo treh primerkih, želijo Italijani privabiti 12 dovolj premožnih kupcev, ki cenijo klasično lepoto tega športnega modela, vendar si ga ne morejo privoščiti, ker boste za odlično ohranjen primerek takšnega maseratija morali zelo globoko seči v žep (leta 2018 je takšen maserati zamenjal lastnika po tem, ko je novi lastnik zanj odštel približno 5,2 milijona ameriških dolarjev …).

Sedaj je pred nami občutno cenejša kopija tega legendarnega maseratija, ki so jo Italijani zasnovali na osnovi prve generacije dobro meščanskega BMW-ja Z4 (E85/E86, 2002-2008, izdelanih skoraj 198.000 primerkov …), točneje različice z vgrajenim 3-litrskim bencinskim šestvaljnikom, ki lahko uporabniku ob povezavi z vgrajenim 6-stopenjskim samodejnim menjalnikom ponudi 231 KM (170 kW) ter 300 Nm motornega navora. Italijani se ob predelavi rabljenega primerka modela Z4 ne ukvarjajo z modifikacijami pogonskega sklopa in podvozja, se pa posvetijo menjavi večine karoserijskih delov, ki so po novem izdelani iz ogljikovih vlaken, nekaj sprememb pa najdemo tudi v notranjosti potniške kabine.

Za nekaj dodatnega glamurja pa poskrbijo tudi vgrajeni kristali v stilu steklenih skulptur, ki ji je nekoč ustvaril znani pariški draguljar René Lalique ter nameščeni set 18-palčnih koles z naperami (dimenzije pnevmatik: 225/40 R18). Novi 4-kolesni izdelek (dolžina: 445 cm, širina: 184 cm, višina: 125 cm, medosna razdalja: 250 cm) znamke Ares je kupcem na voljo v štirih karoserijskih barvah, bolj skrivnostna je njegova prodajna cena, ker jo Italijani ob predstavitvi avtomobila, ki bo nastal v samo 12. primerkih, niso razkrili.