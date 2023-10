Za 25 odstotkov povečano število tatvin avtomobilov

V teh dneh je nemško krovno zavarovalniško združenje GDV predstavilo izsledke glede povišanega števila tatvin avtomobilov in rezervnih delov, ker so Nemci ugotovili, da se je lani število takšnih incidentov povečalo za približno 25 odstotkov (ob primerjavi z letom 2021).

V Nemčiji so tatovi lani odtujili točno 12.277 kasko zavarovanih avtomobilov in posledično povzročili gospodarsko škodo v višini 250 milijonov evrov. V povprečju je bilo vsako lani ukradeno vozilo vredno približno 20.300 evrov. Med vozili, ki jih kriminalci najraje odtujijo lastnikom, pa najdemo predvsem modne predstavnike velikih 'SUV krav' znamk Jeep, Range Rover, Lexus in Toyota. Najbolj priljubljeno vozilo pri tatovih v Nemčiji je 4. generacija Jeepovega modela grand cherokee, največ velikih SUV vozil pa izgine na območju Berlina. Tako je lani na območju nemškega glavnega mesta izginilo 2924 takšnih vozil, približno ena tretjina več kot leta 2021.

Povečuje (+ 15 % ob primerjavi z letom 2021) pa se tudi število tatvin sestavnih delov avtomobilov. Tako je lani iz približno 61.000 nemških vozil izginilo veliko zračnih blazin, volanskih obročev, motorne elektronike in seveda že pregrešno dragih prednjih žarometov. Te akcije kriminalcev so lani 'ožele' nemške zavarovalnice za nadaljnjih 114 milijonov evrov (+ 17 % ob primerjavi z letom 2021).