Za dober izdelek boste odšteli najmanj 350 evrov

Poskusno trčenje z izdelkom znamke VDP

Pri nemškem klubu ADAC so se tokrat ukvarjali s testiranjem trinajstih strešnih kovčkov, ki premorejo dovolj prostornine za hrambo smuči in ostale dopustniške opreme. Ob tem Nemci opozarjajo, da nakup strešnega kovčka z zvenečim imenom proizvajalca avtomobilov ne zagotavlja prednosti.

Izmed trinajstih tokrat testiranih strešnih kovčkov so Nemci tokrat našli samo 8 testnih kandidatov, ki so si na koncu prislužili oceno "gut" (dobro), trije so jo odnesli z oceno "befriedigend" (zadovoljujoče), dva izmed tokrat testiranih strešnih kovčkov pa sta si prislužila samo oceno "ausreichend" (zadostno). Nemci so bili tokrat najbolj navdušeni nad izdelkom znamke Audi (model 'Ski- und Gepäckbox'), ki v bistvu sploh ni izdelek te avtomobilske znamke, ker nastaja v obratih znamke Thule. Nemci mu zamerijo predvsem previsoko lastno težo (22,9 kg), če k temu prištejete še maso strešnih nosilcev (približno 5 kg), potem boste na streho vašega audija lahko namestili samo še 47, namesto deklariranih 75 kilogramov (deklarirana nosilnost strehe) tovora. Omenjajo pa tudi klasični 'marketinški nateg', ker vam proizvajalec strešnega kovčka ob tem govori o 430 litrih prtljažnega prostora. V resnici boste v takšen kovček stlačili samo za 400 litrov tovora. Poleg tega takšen strešni kovček ni ravno poceni (nemška prodajna cena: 830 evrov).

Najdražji strešni kovček na tem testu prihaja iz Münchna, ker boste za BMW-jev 'Dachbox 420', ki ga lahko namestite samo na model znamke BMW, morali odšteti prav nič skromnih 900 evrov. Med njegovimi pomanjkljivostmi omenjajo predvsem njegovo nerodnost, ker sta za montažo ali pa demontažo takšnega strešnega kovčka potrebna dva človeka, zaradi neravnega dna kovčka pa je omejena tudi njegova uporabnost, ker ima posledično manjši volumen. Poleg tega boste vanj lahko namestili samo za 50 kilogramov tovora. Če k temu prištejete njegovo lastno maso (18,6 kg) in maso 'neuniverzalnih' strešnih nosilcev, potem je BMW-jev strešni kovček lahko samo pogojno uporaben. V pogledu nizke lastne mase blesti predvsem izdelek znamke Kamei (model 'Base 400', 529 evrov), ker je to najlažji tokrat testirani strešni kovček z lastno maso v območju 13,9 kg.

Kot ne ravno najboljša izdelka pa omenjajo strešna kovčka znamk Northline (model EVOspace TEF XL, 549 evrov) in VDP (model Xtreme 400, 390 evrov), ker sta pogrnila na poskusnem trčenju. V obeh primerih sta strešna kovčka ob trčenju delno zdrsnila s strešnih nosilcev, v najslabšem primeru se takšna 'strešna truga' lahko hitro spremeni v nekontroliran izstrelek. Tudi v teh dveh primerih bo kupec deležen 'marketinškega natega' glede dejanske prostornine obeh strešnih kovčkov. Izdelek znamke Northline v resnici ponuja samo 380, namesto deklariranih 420 litrov volumna, še večjega lažnivca v tem pogledu pa predstavlja izdelek znamke VDP (samo 320 namesto deklariranih 400 litrov volumna). Poleg tega izdelek te znamke očitno sploh ni namenjen za uporabo pozimi, ker se je njegova plastika vdala (polomljena plastika na pokrovu …) pri - 20 stopinj Celzija.

Sklepna nemška ugotovitev je, da boste za soliden strešni kovček (lep primer tega je nekoliko krajši izdelek znamke Norauto (tip Bermude 300) odšteli najmanj 350 evrov, vendar boste morali ob tem živeti z nekaterimi pomanjkljivostmi (primeren je za prevoz smuči z največ 170 cm dolžine, na testih je vanj lahko vdrlo nekaj vode, poleg tega ima v notranjosti samo dva namesto želenih treh jermenov, samo enostransko odpiranje pokrova …). Nemci ob tem znova opozarjajo uporabnike takšnih kovčkov, da težki predmeti nimajo kaj iskati v strešnem kovčku, ker sodijo v prtljažnik. Poleg tega je priporočljivo, da v predel strešnega kovčka, ki je bližje nosu vozila, ne dajete trdih, temveč samo mehkejše predmete. To se je pokazalo na poskusnem trčenju s strešnim kovčkom znamke VDP, kjer so smuči v njem prebile prednji del kovčka …