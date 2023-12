Za 'eskime' sta najboljša izdelka znamk BYD in Tesla

Strokovnjaki krovnega norveškega avtomobilskega kluba NAF (Norges Automobil-Forbunb) so v teh dneh objavili zanimive izsledke novega primerjalnega zimskega testa, izvedenega v realnih okoliščinah. Najbolj presenetljiv pa je izbor končnega zmagovalca na tem testu …

Nizke temperature ozračja niso ravno najboljši zaveznik striktno električno gnanih avtomobilov, ker lahko poskrbijo za občuten upad (- 25 odstotkov ob izvedbi podobnega testa leta 2020) avtonomije s samo enim polnjenjem vgrajenih akumulatorjev, vendar je tokratni (prvega so izvedli leta 2020) vzporedni test pokazal, da sedaj obstajajo tudi električni avtomobili, ki jim mraz ne more več priti tako močno do živega, ker lahko v povprečju povzroči samo še 19 odstotni upad avtonomije. Ta test je znova dokazal, da morajo uporabniki vse 'WLTP' navedbe proizvajalca o pričakovanem akcijskem radiju s samo enim polnjenjem akumulatorjev vzeti z rezervo, ker so realne številke o prevoženih kilometrih v povprečju približno 25 odstotkov nižje od uradnih WLTP navedb.

To testiranje 31. aktualnih serijskih modelov električnih avtomobilov so Norvežani izvedli v temperaturnem območju ozračja, ki je segalo od -10 do 0 stopinj Celzija. Ob tem so morali striktno električno gnani testni kandidati premagati tudi 1000 metrov višinske razlike. Norveški testni vozniki ob tem niso ravno najbolj trpeli, ker so testiranja izvajali s prižganim kabinskim gretjem, nastavljenim na razumno (v interesu podaljšanja dosega …) temperaturo, je pa res, da so celotna testiranja opravili samo ob uporabi 'eko' modusa (način vožnje). Poleg tega niso podali informacij glede vklopa ostalih možnih porabnikov električne energije, so pa povedali, da pri testiranih vozilih pred začetkom testov niso poskrbeli za predgretje potniških kabin. Sicer pa številke o prevoženih kilometrih govorijo same zase …

Znamka in model / WLTP obljube / Realni kilometri v mrazu

Audi E-Tron GT / 463 km / 392 km

Audi Q4 E-Tron 40 / 485 km / 380 km

Audi Q4 E-Tron 50 Quattro / 459 km / 349 km

BMW iX xDrive50 / 591 km / 503 km

BMW i4 M50 / 497 km / 406 km

BMW iX xDrive40 / 402 km / 316 km

BYD Tang / 400 km / 356 km

Cupra Born / 395 km / 339 km

Hyundai Ioniq 5 2WD / 481 km / 408 km

Hyundai Ioniq 5 4WD / 460 km / 369 km

Kia EV6 4WD / 484 km / 423 km

Kia EV6 2WD / 528 km / 429 km

Mercedes EQA 250 / 401 km / 331 km

Mercedes EQB 350 4Matic / 407 km / 315 km

Mercedes EQS 580 4Matic / 645 km / 513 km

Nio ES8 Long Range / 488 km / 425 km

Opel Mokka-e / 338 km / 263 km

Peugeot E-2008 / 320 km / 228 km

Polestar 2 LRDM / 476 km / 340 km

Polestar 2 LRSM / 517 km / 400 km

Porsche Taycan 4 Cross Turismo / 456 km / 402 km

Škoda Enyaq iV80 / 509 km / 347 km

Škoda Enyaq iV80X / 477 km / 403 km

Tesla Model Y LRDM / 507 km / 451 km

Tesla Model 3 LRDM / 614 km / 521 km

Tesla Model 3 SR / 448 km / 346 km

Volvo C40 Recharge / 437 km / 333 km

VW ID.3 Pro S / 539 km / 435 km

VW ID.4 Pro / 485 km / 414 km

VW ID.4 GTX / 466 km / 353 km

Xpeng P7 / 470 km / 383 km