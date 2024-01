Za odšteti cent ne pričakujte čudežev

Nemška organizacija GTÜ in drugi največji nemški avtomobilski klub ACE sta v teh dneh objavila rezultate letos opravljenih testov 21. odsevnih brezrokavnikov, ki so trenutno na voljo kupcem v nemških trgovinah.

V večini evropskih držav je rumeni ali pa oranžni odsevni brezrokavnik, odnosno telovnik, obvezen za vse uporabnike avtomobilov, ki morajo v javnem prometu izstopiti iz vozila v primeru okvare ali nesreče, sploh v primerih poslabšane vidljivosti, ker vam uporaba odsevnih predmetov (kresničke, odsevni trakovi in odsevna oblačila …) v prometu lahko reši življenje. Takšnim varnostnim pripomočkom so se tokrat posvetili tudi strokovnjaki kluba ACE in organizacije GTÜ, ker jih je zanimalo, če so v pogojih poslabšane vidljivosti sposobni opraviti svoje delo. Na tokratnem testu so Nemci preizkusili 21. različnih fabrikatov različnih proizvajalcev z vrednostjo v območju od enega centa do približno 14 evrov.

Na prvi pogled so si vsi tokrat testirani izdelki izredno podobni, zato se kupec varnostnega brezrokavnika lahko hitro znajde v zagati glede izbire primernega izdelka, posledično o njegovem nakupu največkrat odloča samo še prodajna cena, čeprav obstaja preprost trik glede izbire primernega odsevnega izdelka. Nemci svetujejo kupcem, da naj pred nakupom želenega izdelka fotografirajo izbrani odsevni telovnik ob uporabi bliskavice na njihovem telefonu ali fotoaparatu, ta trik deluje tudi ob fotografiranju še zapakiranih izdelkov. Če boste na posneti fotografiji opazili veliko bleščic, potem bo izbrani telovnik opravil svoje poslanstvo glede dobre vidnosti človeka, ki ga nosi, v pogojih poslabšane vidljivosti.

Kako pomembna je pravilna izbira varnostnega odsevnega telovnika je pokazal nemški test. Najcenejši tokrat testirani odsevni telovnik, ki ga lahko na Amazonovem portalu kupite za samo en cent, je na tem testu pogrnil na celi črti, ker ga je voznik testnega avtomobila s prižganimi halogenskimi žarometi ponoči komaj opazil na cesti, in to že pri sramotnih stotih metrih razdalje med avtomobilom in pešcem, pri 175. metrih razdalje pa je pešec z oblečenim nizkocenovnim izdelkom znamke Triamisu že popolnoma izginil iz vidnega polja voznika. Vsi ostali testirani primerki odsevnih brezrokavnikov vam bodo v enakih pogojih delovanja lahko zagotovili dobro vidljivost na precej daljših razdaljah (območje 450. metrov …), sploh v primerih, če se 'nosilec' takšnega odsevnega izdelka ob tem premika.

Ob tem so Nemci posebej pohvalili izdelke znamk Gauke, Stonekit, Korntex in Printwear, ker vam za resnično dober odsevni brezrokavnik, ki je blestel tudi na laboratorijskih testiranjih, ne bo potrebno odšteti več kot približno 5 evrov.