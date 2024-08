Zanimiv seznam novinarjev revije auto motor und sport

V teh dneh so novinarji cenjene nemške avtomobilske revije auto motor und sport pripravili zanimiv seznam dvajsetih avtomobilov, s katerimi se boste ob predpostavki, da si to tudi želite, lahko brez večjih skrbi družili veliko let …

Dejstvo je, da so aktualni avtomobili ob primerjavi z njihovimi predhodniki precej bolj kompleksni v pogledu vgrajene tehnike in tehnologij, s tem pa žal narašča tudi število možnih okvar, ker že vrabci čivkajo, da kar ni vgrajeno v avtomobil, se ne more pokvariti. Posledično ni nobene garancije glede tega, da so dostikrat z elektroniko že 'do nezavesti' otovorjeni moderni avtomobili resnično boljši od njihovih manj opulentno opremljenih predhodnikov, poleg tega se je potrebno zavedati, da je avtomobil v prvi vrsti še vedno samo transportno sredstvo, to nalogo pa večinoma obvladujejo vsi do sedaj izdelani avtomobili. Če spadate med srečneže, ki so si v zadnjih dvajsetih letih lahko privoščili nakup novega avtomobila in to vozilo tudi redno vzdržujete, potem ni prav nobene potrebe po menjavi tega avtomobila, če želite se z njim lahko družite veliko let …

Seznam 20. avtomobilov, ki po mnenju nemških novinarjev z lahkoto zdržijo dolgoletna druženja z lastniki, in to brez kakšnih večjih finančnih stroškov za lastnike. Posledično so takšni avtomobili lahko zelo primerni tudi za vse, ki iščejo skorajda neuničljive rabljene avtomobile …

1. Audi A6 C7 (2011-2018)

2. BMW serija 2 Active Tourer F45 (2014-2021)

3. BMW serija 5 F10 (2010-2017)

4. Fiat 500 (2007-)

5. Ford S-MAX/Galaxy, 2. generacija (2015-)

6. Honda Accord 8. generacija (2008-2015)

7. Honda CR-V 4. generacija (2012-2018)

8. Hyundai i40 (2011-2019)

9. Mazda 6, tip GJ/GL (2012-)

10. Mercedes-Benz razred G W463 (1979-2018)

11. Mercedes-Benz razred E W 211 (2002-2009)

12. Mercedes-Benz razred E W 212 (2009-2016)

13. Opel Corsa E (2014-2019)

14. Opel Zafira C (2011-2019)

15. Porsche 911, tip 997 (2004-2012)

16. RAM 1500, 5. generacija (2018-)

17. Toyota Land Cruiser J20 (2008-2021)

18. Toyota Prius, 4. generacija (2016-2022)

19. VW Golf IV (1997-2006)

20. VW T5/T6 (2003-2023)