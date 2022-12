Zelena pridobiva na priljubljenosti

Barva karoserije je pomembna, pa ne samo iz estetskega, temveč tudi iz varnostnega (živahno pobarvan avtomobil je bolje opazen …) in poprodajnega (prava barva vam lahko dvigne vrednost avtomobila, napačna pa bo odgnala kupce …) vidika, obstajajo pa tudi pravila igre, vsaj v civiliziranih (v pogledu razcveta kulture avtomobilizma) državah. Lep primer tega je Italija, kjer se točno ve, kakšne barve je lahko avtomobil glede na tip karoserije. Tako je na primer močno zaželeno, da so majhni in športni avtomobili živahnih barv, medtem ko so limuzine po navadi obarvane v temnejše barvne odtenke. Tega, da je majhen avtomobil ali pa pravi športnik obarvan črno, medtem ko je kakšna poštena limuzina obarvana rumeno se lahko spomnijo samo 'barbari', enako kot to, da imate črno obarvan avtomobil z nameščenimi črnimi platišči, ker tudi tu obstaja pravilo dobrega okusa (na temen avtomobil sodijo svetla platišča, medtem ko na svetel avtomobil lahko namestite temna platišča …), vsekakor s srebrno ali pa barvo aluminija pri barvi platišč ne morete zgrešiti …

Raziskava združenja VDA je pokazala, da so pri nemških kupcih trenutno še vedno najbolj čislane štiri karoserijske barve (bela, črna, siva in srebrna), ker je v te barve odetih večina (77,3 %, + 1,4 % več kot leta 2021) letos prodanih novih avtomobilov v Nemčiji. Največ novih avtomobilov je sive, odnosno srebrne barve (30,8 %, + 0,9 % ob primerjavi z letom 2021), na drugem mestu priljubljenosti je črna (26,3 %, + 1,7 % ob primerjavi z letom 2021), nekoliko manj popularna (-1,2 %) je bela, zanjo se je letos odločilo 20,2 odstotka kupcev novih vozil v Nemčiji. Najbolj popularna živahna barva pri nemških kupcih je modra (9,9 %, -0,6 % ob primerjavi z letom 2021), rdeča, ki je bila nekoč pri kupcih zelo popularna, je letos pritegnila samo 5,8 odstotka (- 0,5 % ob primerjavi z letom 2021) kupcev novih avtomobilov. Nekoliko bolje pa kaže zeleni, ki pridobiva na popularnosti (+ 0,5 % ob primerjavi z letom 2021), čeprav so zeleno obarvani novi avtomobili v teh časih 'redki ptiči' (2,2 %) na nemških cestah. Med 'eksotičnimi' barvami pa omenjajo oranžno (1,1 %), rumeno (0,9 %, - 0,1 % ob primerjavi z letom 2021) in 'supereksotično' rjavo (0,7 %), čeprav se je za to barvo še pred 10. leti odločilo 7 odstotkov izmed vseh tedanjih nemških kupcev novih avtomobilov.