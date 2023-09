Zmaga štirih uveljavljenih proizvajalcev pnevmatik

V teh dneh so Nemci objavili izsledke njihovega letošnjega testa 32. zimskih pnevmatik v dveh različnih dimenzijah (205/60 R16 & 225/45 R17). V obeh primerih so bile najbolje ocenjene pnevmatike znamk Contintental, Dunlop, Goodyear in Michelin.

Za testiranje manjših (po premeru) zimskih pnevmatik so Nemci tokrat uporabili volkswagnov model t-roc in ob tem ugotovili, da si oceno 'gut' (dobro) zasluži 7 od skupno 16. testiranih pnevmatik, enako število tokrat testiranih pnevmatik so ocenili nekoliko slabše (befriedigend / zadovoljujoče), dva gumarska izdelka znamk Lassa (tip Snoways 4, nemška prodajna cena po kosu: 93 evrov) in Austone (tip Athena SP-901, 88 evrov) pa sta tokrat prejela najslabšo možno oceno 'mangelhaft' (pomanjkljivo), posledično se jima bodo pametni ljudje ob obisku vulkanizerja raje izognili.

Tudi tokrat mora potencialni kupec zimskih pnevmatik najprej ugotoviti, kakšne so njegove dejanske potrebe, ker proizvajalci zaenkrat še niso iznašli univerzalne zimske pnevmatike. Če ste pozimi veliko na avtocestah, ki so večinoma suhe, potem izberite izdelka znamk Dunlop (tip Winter Sport 5, 126 evrov) in Michelin (tip Alpin 6, 141 evrov). Za vse, ki cenite obnašanje pnevmatik ob vožnji po mokrem so najbolj primerni izdelki znamk Bridgestone (tip Blizzak LM005, 127 evrov), Goodyear (tip Ultragrip 9+, 125 evrov), Continental (tip WinterContact TS 870 P, 136 evrov) in Hankook (tip Winter i*cept RS3, 109 evrov). Zimska pnevmatika znamke Hankook naj bo tudi prva izbira za ljudi, ki živijo na območjih z veliko snega, ker ji v tem pogledu ni dorasla skoraj nobena (izjema je samo izdelek znamke Austone, ki pa je smrtno nevaren ob vožnji po suhem in mokrem …) izmed tokrat testiranih zimskih pnevmatik v dimenzijah 205/60 R16. Povsem neprimerna za vožnjo po snegu pa je turška pnevmatika znamke Lassa. Tako slabe ocene ni prejela nobena druga tokrat testirana pnevmatika.

Tudi nekoliko slabše ocenjene zimske pnevmatike znamk Kleber (tip Krisalp HP 3, 114 evrov), Barum (tip Polaris 5, 99 evrov),Vredestein (tip Wintrac, 109 evrov) in Uniroyal (tip WinterExpert, 108 evrov) niso ljubiteljice suhih voznih površin, medtem ko izdelkoma znamk BFGoodrich (tip G-Force Winter 2, 118 evrov) in Fulda (tip Kristall Control HP 2, 108 evrov) ne dišijo zimske vožnje po mokrem. Za vse, ki živijo po motu 'dojadio mi život' pa sta najbolj primerna izdelka znamke Lassa in Austone. S turško zimsko pnevmatiko boste imeli težave na snegu in ledu, nataknjeni (na vozilo) kitajski 'mehurji' pa ne obvladajo vožnje po suhi in mokri vozni podlagi …

Ob testiranju večjih zimskih pnevmatik v dimenzijah 225/45 R17 so Nemci ugotovili, da si oceno 'gut' zaslužijo samo 4 tokrat testirane zimske pnevmatike znamk Continental (tip WinterContact TS 870, 167 evrov), Dunlop (tip Winter Sport 5, 147 evrov), Michelin (tip Alpin 6, 170 evrov) in Goodyear (tip UltraGrip Performance +, 166 evrov). Ob tem velja omeniti tudi zimsko pnevmatiko znamke Bridgestone (tip Blizzak LM005, 157 evrov), ki je bila nepremagljiva ob vožnji po mokrem, vendar je slabša od štirih najbolje ocenjenih pnevmatik ob vožnji po suhem in snegu. Omenili so tudi slabost pnevmatike znamke Dunlop, ki se ob vožnji po mokrem obnese nekoliko slabše, za vse 'dolgoprogaše' je prva izbira pnevmatika znamke Michelin, ker boste z njo do njene izrabe lahko prevozili približno 61.000 kilometrov.

Večina tokrat testiranih zimskih pnevmatik v dimenzijah 225/45 R17 je dobila oceno 'befriedigend'. Za vse, ki cenijo obnašanje pnevmatik ob vožnji po mokrem, priporočajo izdelke znamk Semperit (tip Speed Grip 5, 132 evrov), Hankook (tip Winter i*cept RS3, 130 evrov), Giti (tip GitiWinter W2, 115 evrov), Apollo (tip Aspire XP Winter, 117 evrov), Pirelli (tip Cinturato Winter 2, 158 evrov), Yokohama (tip BlueEarth-Winter V906, 125 evrov) in Bridgestone (tip Blizzak LM005, 157 evrov), medtem ko se izdelki znamk Vredestein (tip Wintrac Pro, 137 evrov) Hankook, Kumho (tip Wintercraft WP52, 110 evrov), Pirelli in Sava (tip eskimo hp2, 116 evrov) obnesejo tudi ob vožnji po snegu in ledu. V tem pogledu pa je definitivno najboljši izdelek znamke Kormoran (tip snow, 106 evrov), ki pa je lahko smrtno nevaren ob vožnji po suhi in mokri cesti, zato je na koncu prejel najslabšo možno oceno izmed vseh tokrat testiranih zimskih pnevmatik. Izdelek naše domače znamke Sava pa ima podobne težave kot izdelka znamk Nokian Tyres (tip WR Snowproof, 144 evrov) in Bridgestone, ker Savini pnevmatiki ne odgovarja vožnja po suhem in mokrem cestišču.